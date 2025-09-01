Sport chega a 95,4% de chances de rebaixamento no Brasileirão após derrota para o Vasco

O Leão foi derrotado em casa por 3 a 2 pelo Vasco no domingo (31); o clube rubro-negro é lanterna da Série A e vive o maior jejum de vitórias na Ilha do Retiro

Matheus Alexandre, lateral-direito do Sport (Rafael Vieira)

O Sport amargou mais um resultado decepcionante diante de seu torcedor na Ilha do Retiro, no domingo (31), ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Vasco, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a rodada finalizada, o Leão agora possui 95,4% de chances de rebaixamento à Segunda Divisão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

O time rubro-negro, comandado por Daniel Paulista, segue na lanterna do Brasileirão com 10 pontos, somando apenas uma vitória após 20 jogos disputados. O Sport também ampliou a distância para o primeiro clube fora do Z-4, o Santos, que é de 12 pontos. O Peixe chegou a 22 ao empatar na Vila Belmiro contra o Fluminense na rodada.

São três tropeços consecutivos do Leão da Ilha após ter conquistado o primeiro triunfo no Brasileiro diante do Grêmio, em Porto Alegre, na 19ª rodada. Na próxima partida, o Sport encara o RB Bragantino no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo, no domingo (14), às 11h.