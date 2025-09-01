Abatido, Daniel Paulista fala em "lutar até o fim" no Sport

Técnico do Sport não escondeu a frustração com a derrota para o Vasco, neste domingo (31), na Ilha do Retiro

Treinador do Sport tnetou explicar o momento do time. (Rafael Vieira/DP Esportes)

Após a derrota para o Vasco, neste domingo (31), o treinador do Sport, Daniel Paulista, demorou mais do que o comum para conceder a entrevista coletiva. Enquanto uns já cogitavam alguma conversa com a direção leonina, Daniel tratou de esclarecer.

“Gente, a demora foi por um acordo com a equipe adversária, que pediu para conceder entrevista antes. Ficamos na espera deles e por isso eu demorei tanto”, esclareceu.

Sobre a análise da partida, o comandante rubro-negro foi direto e sincero. “Os erros individuais têm feito com que a equipe pague caro no resultado final. Não vamos responsabilizar um atleta específico pelo erro, mas hoje mais uma vez sofremos com falhas individuais e isso foi decisivo”, explicou..

Questionado sobre o momento de pressão que o time vive na Série A, Daniel Paulista concordou que isso vem atrapalhando bastante. “O peso que a gente carrega para as tomadas de decisão, tanto na defesa como no ataque, é muito grande. Infelizmente, a gente reconhece isso. Mas, mesmo diante de todo esse peso, a equipe tem feito jogos competitivos contra times com um orçamento maior, mas está faltando essa tranquilidade”, disse o treinador..

Por último, ele falou sobre algumas peças que podem ajudar o clube num futuro próximo. “O Luan (Cândido, lateral-esquerdo) vai ganhar condições. Ele não vai jogar contra o Bragantino. Thyere, Cariús, e o próprio Sérgio Oliveira, podem ganhar condições nos próximos jogos. Então, temos que acreditar até o final”, finalizou Daniel Paulista.