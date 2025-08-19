diariodepernambuco.com.br
Sport
SPORT

Igor Cariús tem lesão confirmada e desfalcará o Sport por pelo menos um mês

O diretor médico do clube atualizou a situação do lateral-esquerdo e de outros atletas entregues ao DM

Gabriel Farias

Publicado: 19/08/2025 às 16:49

Jogador do Sport, Igor Cariús/Rafael Vieira

Jogador do Sport, Igor Cariús (Rafael Vieira)

O lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport, teve constatada uma lesão na panturrilha esquerda após exames médicos realizados no fim de semana. O jogador havia relatado dores na região e foi substituído no intervalo da partida contra o São Paulo, no último sábado (16).

De acordo com André Gomes, diretor médico do clube, o tempo estimado de recuperação do atleta é de cerca de quatro semanas. Com o desfalque, o técnico Daniel Paulista passa a ter Kevyson, emprestado pelo Santos, como opção imediata na posição. Já deixaram o elenco o lateral-esquerdo Dalbert e o zagueiro Chico, que chegou a atuar na função nesta temporada.

Além de Kevyson, os jovens Rafinha e Cordeiro, das categorias de base, podem aparecer como alternativas para a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro.

Cariús perderá, ao menos, as partidas contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira (25), no Allianz Parque; diante do Vasco, no dia 31 de agosto, na Ilha do Retiro; e contra o Red Bull Bragantino, no dia 14 de setembro.

Atualizações do Departamento Médico

Sérgio Oliveira sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e segue em tratamento no departamento médico. O meia já realiza atividades de fisioterapia e treinos no gramado do CT. A expectativa é de que inicie a transição física nos próximos dias, mas ainda sem data definida para voltar a treinar com o grupo.

Hereda passou por cirurgia para correção de uma pubalgia, em decisão tomada em conjunto com o CRB, clube que detém seus direitos. O lateral-direito não atua desde a eliminação na Copa do Nordeste, nos pênaltis, para o Ceará. O prazo de recuperação é de aproximadamente três meses.

Zé Roberto está completando nove meses da cirurgia no joelho. O atacante já está recuperado da lesão no ligamento, mas segue em acompanhamento diário pelo departamento médico. A expectativa é que inicie a fase de transição física em breve. O jogador se lesionou em novembro do ano passado.

