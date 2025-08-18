Sport vive maior seca de vitórias na Ilha do Retiro no século

A última vez que o Leão triunfou em casa foi na ida da semifinal do Pernambucano, contra o Santa Cruz

Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Matheus Alexandre, jogador do Sport (Rafael Vieira)

A temporada de 2025 tem imposto ao torcedor rubro-negro um duro golpe em partidas do Sport na Ilha do Retiro. Historicamente um dos estádios mais temidos do país, tornou-se palco de uma sequência negativa no ano rubro-negro.

O Sport não vence em casa desde o dia 8 de março, quando superou o Santa Cruz por 2 a 0, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, sob comando do técnico Pepa, Gonçalo Paciência e João Silva marcaram os gols da vitória no Clássico das Multidões.

De lá para cá, a equipe entrou em queda livre. Lanterna na Série A, são 12 partidas sem vencer em seus domínios – por Brasileirão, Copa do Nordeste e final do Pernambucano acumulando seis empates e seis derrotas. Entre esses resultados, perdeu a volta da final estadual para o Retrô (mesmo tendo levado o título nos pênaltis), foi goleado por 4 a 0 pelo Cruzeiro, caiu nos pênaltis diante do Ceará nas quartas da Copa do Nordeste e deixou escapar pontos preciosos na Série A em jogos que estavam praticamente ganhos.

O exemplo mais recente foi no último sábado, quando vencia o São Paulo por 2 a 0 até os 21 minutos da etapa final, mas cedeu o empate por 2 a 2 diante de 26.104 torcedores na Ilha. O apoio da torcida segue forte, mas a resposta no gramado não acompanha a vibração das arquibancadas.

Esse jejum já havia batido a pior marca do clube como mandante no século, registrada em 2021, quando o Sport também disputava o Brasileirão. Naquele ano, a equipe ficou nove partidas sem vencer em casa, acumulando cinco derrotas e quatro empates, em uma série que se estendeu por mais de três meses. Uma das partidas, inclusive, foi disputada na Arena de Pernambuco.

PRÓXIMO JOGO

O próximo desafio do Sport será longe do Recife, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na segunda-feira (25), às 19h. O Leão volta a jogar na Ilha do Retiro no confronto contra o Vasco, no dia 31 de agosto (domingo), às 20h30.