Daniel Paulista prega evolução a partir dos erros no Sport: "A luta continua"

Após empate contra o São Paulo, o treinador do Sport destacou trabalho em cima dos erros das últimas partidas para a sequência da Série A

Daniel Paulista, treinador do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)

No último sábado (16), o Sport acabou saindo da Ilha do Retiro com mais um resultado considerado frustrante para as suas pretensões na Série A. O clube rubro-negro empatou com o São Paulo pelo placar de 2 a 2, após abrir uma vantagem de 2 a 0 no jogo.

Em entrevista coletiva após o duelo frente ao clube paulista, o treinador Daniel Paulista admitiu erros cometidos pela equipe, mas pregou evolução em cima das questões que precisam ser corrigidas. O comandante destacou continuação do trabalho para a sequência da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Mais uma vez eu vejo que era um resultado que poderia ter sido administrado nos minutos finais, mas aconteceu o que não gostaríamos que tivesse acontecido. E vamos seguir trabalhando, vamos em frente. A luta continua, eu nunca disse que seria fácil, e não está sendo”, destacou Daniel Paulista.

“Mais uma vez, destaco a presença do nosso torcedor, que foi fantástico e esteve apoiando. Mas que dentro de campo, infelizmente, a equipe não conseguiu sustentar o resultado de vitória contra novamente um grande adversário. Temos que seguir, agora trabalhando em cima dos nossos erros. Algumas coisas não funcionaram”, completou.

Situação na tabela

Isolado na lanterna da Série A, o Sport tem 10 pontos conquistados após 18 jogos na disputa da elite nacional. A diferença da equipe pernambucana é de nove pontos em relação ao primeiro time de fora da zona de rebaixamento.