Sport tenta rescisão com o centroavante Gonçalo Paciência

O português deixou de fazer parte dos planos do clube e não é relacionado há duas partidas

Jogador do Sport, Paciência (Rafael Vieira)

O Sport e o centroavante Gonçalo Paciência mantêm conversas para uma rescisão contratual amigável, após uma primeira proposta ser apresentada e recusada pelos representantes do atleta. As partes seguem em busca de um acordo que permita encerrar de forma definitiva a trajetória do atleta português pelo Leão.

A informação foi adiantada pelo GE e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco. Paciência não é relacionado há duas partidas por opção técnica, como havia adiantado o treinador Daniel Paulista em coletiva. Com a janela de transferências aberta até o dia 2 de setembro, o Sport tem prazo para negociar o atacante de 31 anos com outra equipe.

A última aparição do camisa 7 pelo clube ocorreu no dia 23 de julho, em Salvador, contra o Vitória, quando entrou nos minutos finais, atuando por apenas três minutos. Ele também foi relacionado para o duelo contra o Santos, na Ilha, mas permaneceu no banco de reservas.

O atacante desembarcou no Sport na primeira janela de transferências do ano com moral elevada, devido à experiência na Seleção Portuguesa e passagens por ligas como a Espanhola e a Alemã. No entanto, o desempenho dentro de campo não correspondeu às expectativas. Até o momento, não marcou no Campeonato Brasileiro, e seus cinco gols em 20 partidas foram todos no Campeonato Pernambucano, deixando a desejar em momentos decisivos.

Além do baixo rendimento, Paciência também enfrentou problemas físicos. Uma lesão no quadril afastou-o por seis semanas, fazendo com que perdesse 12 partidas na temporada. Outro dado curioso é que o atacante nunca completou 90 minutos com a camisa rubro-negra, mesmo tendo iniciado como titular em 11 jogos.