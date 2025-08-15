São Paulo viaja com "caras novas" para encarar o Sport na Ilha; veja provável escalação

Ferreirinha, atacante do São Paulo ( Miguel Schincariol / São Paulo FC)

O São Paulo encerrou a preparação na capital paulista para encarar o Sport neste sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vivendo um grande momento na competição, o Tricolor vem de cinco vitórias consecutivas e ocupa a 7ª posição na tabela, com 28 pontos.

Sob o comando de Hernán Crespo, no CT da Barra Funda, atletas do sub-20, como o goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o lateral-esquerdo Nicolas e o meia Pedro Ferreira, participaram dos trabalhos. A tendência é que o time atue com uma formação mista, já que o Soberano divide atenções com a Copa Libertadores. Na próxima terça-feira (19), o São Paulo enfrenta o Atlético Nacional-COL, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final, após empatar por 0 a 0 no confronto de ida, em Medellín.

Na preparação para o duelo com o Sport, os titulares fizeram atividades regenerativas e leves no gramado, enquanto os demais participaram de um treino intenso. Crespo optou por preservar alguns nomes importantes, que sequer viajam ao Recife. O goleiro Rafael, os meias Alisson e Marcos Antônio, e o atacante Luciano ficaram na capital paulista. A lista de baixas também inclui Arboleda, Wendell, Oscar, Luiz Gustavo, Ryan Francisco e Calleri, todos no departamento médico.

Provável escalação do São Paulo para enfrentar o Sport: Young; Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreirinha e André Silva.