Em apresentação, Aderlan pede "psicológico forte" no Sport para fugir do rebaixamento

O novo lateral-direito do Leão não disputa uma partida desde maio, mas afirmou estar preparado para quando a oportunidade surgir

Aderlan, lateral-direito do Sport ( Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (15), o lateral-direito Aderlan, reforço para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 34 anos, o defensor assinou contrato até o fim de 2025, após rescindir em comum acordo com o Santos. O jogador já esteve no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo (10), que encerrou a incômoda série de 19 partidas sem triunfos na temporada.

Aderlan chega ao Leão em busca de um recomeço. Em julho do ano passado, quando defendia o Santos, sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o deixou afastado dos gramados por nove meses.

O retorno aconteceu em 27 de abril deste ano, mas uma lesão na coxa voltou a tirá-lo de combate. Sua última partida foi em 12 de maio, contra o Ceará, como titular. Desde então, vinha treinando, mas não voltou a atuar pelo Peixe. Em 2025, disputou apenas três jogos pela equipe paulista. Na coletiva de apresentação, Aderlan mostrou confiança no processo de retomada física e técnica. O lateral também destacou a disputa por espaço no time e a confiança no trabalho diário.

"Agora é só ritmo de jogo. Sinto que estou preparado. Mudou bastante a questão de treinamento, de cobranças nos treinos, a diferença de intensidade, e isso, nessas duas semanas, me ajudou bastante. Agora é esperar a oportunidade aparecer e poder demonstrar meu futebol", afirmou.

"Espero ter a preferência mediante o que o Daniel achar que eu mereça, porque é durante o dia a dia de trabalho que a gente vai conquistando espaço. Me dedico muito e sou um cara que me cobro bastante para estar preparado para as oportunidades que o treinador der", completou.



Uma nova peça na luta contra a queda

Aderlan ressaltou ainda a boa recepção no elenco rubro-negro e a importância de manter a competitividade para escapar da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Daniel Paulista volta a campo neste sábado (16), na Ilha do Retiro, para encarar o São Paulo.

"O ambiente aqui é muito importante, é leve no clube. Todos que trabalham fazem você se sentir acolhido, e isso ajuda os jogadores a desempenharem um bom trabalho em campo. O mais importante é trabalharmos todos os dias para melhorar algo, se doar mais e vencer. A gente conseguiu uma vitória agora e vamos começar uma sequência, o que é fundamental. Espero que o grupo entenda como funciona essa parte de estar embaixo na tabela. É muito difícil, mas temos que ter um psicológico muito forte para poder sair dessa situação", finalizou o lateral.