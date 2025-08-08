diariodepernambuco.com.br
Sport oficializa a contratação do lateral-direito Aderlan, ex-Santos

O defensor chega como nono reforço para a equipe de Daniel Paulista no Brasileirão

Gabriel Farias

Publicado: 08/08/2025 às 18:29

Aderlan, lateral-direito do Sport/Divulgação/Sport Recife

Aderlan, lateral-direito do Sport (Divulgação/Sport Recife)

O Sport oficializou, nesta sexta-feira (8), a chegada do lateral-direito Aderlan, de 34 anos, que assinou contrato com o clube até o fim da temporada de 2025. O jogador desembarca na Ilha do Retiro após rescindir, em comum acordo, com o Santos. Nono reforço do Leão na atual janela, o defensor já vinha treinando com o elenco rubro-negro. 

Com o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Aderlan está à disposição para estrear no domingo (10), diante do Grêmio, às 20h30, em Porto Alegre. O defensor, porém, chega ao Sport após uma sequência de lesões.

Em julho do ano passado, sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ficando nove meses afastado dos gramados. O retorno ocorreu em 27 de abril, mas uma contusão na coxa voltou a tirá-lo de combate.

Seu último jogo foi em 12 de maio, contra o Ceará, quando iniciou como titular. Desde então, treinava, mas não voltou a ser utilizado em partidas oficiais pelo Santos. Em 2025, disputou apenas três jogos pelo Peixe. Antes de passar pela Vila Belmiro, Aderlan atuou por Bragantino, América-MG, Luverdense e CSA.

 

Aderlan, lateral-direito do Sport
Aderlan, lateral-direito do Sport
Aderlan, lateral-direito do Santos
Aderlan, lateral-direito do Santos
Aderlan, lateral-direito do Santos

Aderlan, lateral-direito do Sport (Divulgação/Sport Recife)
Aderlan, lateral-direito do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
Aderlan, lateral-direito do Santos (Raul Baretta/Santos FC)
Aderlan, lateral-direito do Santos (Raul Baretta/Santos FC)
Aderlan, lateral-direito do Santos (Raul Baretta/Santos FC)

