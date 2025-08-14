Sport anuncia a contratação do volante Lucas Kal, ex-São Paulo e Vasco

Lucas Kal, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport anunciou a contratação do volante Lucas Kal, de 29 anos. O jogador chega sem custos e assinou contrato até o fim de 2026, após defender o Al-Riyadh, da Arábia Saudita, onde foi peça importante. O jogador já está participando das atividades no CT José de Andrade Médicis e deve ficar à disposição do técnico Daniel Paulista muito em breve.

Na última temporada, disputou 31 partidas como titular, marcou três gols e deu duas assistências. Além de atuar no meio de campo, também pode desempenhar a função de zagueiro. Ele é o décimo reforço do Leão nesta janela de transferências.

???????????????????? ???????????? é do Leão! ??????



O departamento de futebol do Sport Club do Recife oficializa a contratação do volante Lucas Kal, que também atua como zagueiro. O atleta, de 29 anos, chega sem custos e assinou contrato até o fim de 2026: https://t.co/tQRQBPGbuS pic.twitter.com/L5B7b9hZey — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 14, 2025

Revelado pelo São Paulo, Lucas Kal acumula passagens por Paraná, Guarani, Vasco, América-MG, Nacional (Portugal), Atlético-GO e o próprio Al-Riyadh. Ao longo da carreira, soma mais de 200 jogos como profissional e já conquistou títulos como o Campeonato Goiano e a Série A2 do Campeonato Paulista.