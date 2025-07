Chico é alvo de clube de Israel, mas Sport não aceita proposta

Chico, zagueiro do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O Sport recusou uma proposta do Hapoel Tel Aviv, de Israel, pelo zagueiro Chico. A investida do clube israelense previa o empréstimo gratuito do defensor até o fim de 2026, com opção de compra avaliada em US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 milhão). A informação foi publicada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Apesar da negativa inicial, as tratativas ainda não estão encerradas. O Hapoel segue interessado no jogador de 26 anos, e uma nova proposta pode ser apresentada nos próximos dias, esperando também uma contraproposta do Sport que atenda melhor aos interesses financeiros do Rubro-Negro neste momento.

O modelo de negócio também incluía uma cláusula de revenda, que garantiria ao Leão 10% dos direitos econômicos do atleta em uma eventual futura transferência.

Com contrato até o fim de 2026, Chico disputou 28 partidas na atual temporada, a maioria delas como titular. Além de atuar como zagueiro, o jogador foi utilizado na lateral esquerda, incluindo a final do Campeonato Pernambucano. Em 2025, o defensor marcou um gol e deu uma assistência.

Formado nas categorias de base do clube, Chico estreou profissionalmente em 2017 e acumula 150 jogos pelo time principal. Em 2023, chegou a ser emprestado ao Novorizontino, mas retornou ao Sport, onde soma seis gols com a camisa rubro-negra.

Atualmente, o zagueiro perdeu espaço na equipe titular para Ramon Menezes, recém-chegado ao clube e que passou a formar a dupla defensiva principal ao lado do capitão Rafael Thyere. Mesmo assim, Chico segue sendo uma peça valorizada no elenco e opção para o técnico Daniel Paulista.

O Sport volta a campo no sábado (2), às 16h, na Ilha do Retiro, para encarar o Bahia. O clássico nordestino é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Somando apenas cinco pontos, o Rubro-Negro é o lanterna da competição.