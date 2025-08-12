Léo Pereira comemora vitória e fala sobre sequência do Sport: 'Pensar jogo a jogo'
Léo Pereira foi uma das contratações do Sport na janela do meio do ano para a sequência do Campeonato Brasileiro
Publicado: 12/08/2025 às 13:40
Léo Pereira, atacante do Sport (Divulgação/Sport)
O Sport conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo. Diante do Grêmio, o Leão venceu fora de casa por 1 a 0. Um dos destaques da partida foi o atacante Léo Pereira, que teve grande atuação e deu o passe para o gol do Matheusinho. O atleta destacou o seu sentimento pela sua primeira participação em gol com a camisa do Leão.
Léo Pereira foi uma das contratações do Sport na janela do meio do ano para a sequência do Campeonato Brasileiro. Após passagem pelo Vitória, o atacante chegou por empréstimo junto ao CRB. Essa foi a segunda partida dele pelo Leão. Léo Pereira exaltou o resultado conquistado diante do Grêmio em Porto Alegre e projetou o que espera para a sequência do Sport.
“Foi uma vitória muito importante, onde a nossa equipe se portou muito bem durante toda a partida. A gente procurou manter a concentração, jogar leve e aproveitar as chances que aparecessem. É um primeiro passo, que traz confiança para nós e vamos buscar isso para trabalhar durante a semana e ir forte para o próximo jogo. Vamos pensar jogo a jogo, trabalhar focado visando a partida contra o São Paulo e, se Deus quiser, buscar mais uma vitória”, finalizou Léo Pereira.
O Sport volta a campo no próximo sábado, diante do São Paulo, na Ilha do Retiro.