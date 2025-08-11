diariodepernambuco.com.br
Sport tenta com a CBF liberação de Zé Lucas dos amistosos da Seleção Sub-17

Leão quer contar com o jogador para a sequência no Brasileirão

Gabriel Farias

Publicado: 11/08/2025 às 17:47

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas/Rafael Vieira

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)

A diretoria do Sport pediu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a liberação do volante Zé Lucas dos dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-17 contra a Costa Rica, marcados para os dias 21 e 24 de agosto. Os jogos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro, no Catar.

Convocado na semana passada pelo técnico Dudu Patetuci, o atleta do Leão não é apenas presença constante na Canarinho, mas também carrega a braçadeira de capitão. Os duelos contra os costarriquenhos serão os últimos compromissos da equipe antes do Mundial. O primeiro amistoso está agendado para as 16h do dia 21, no CT Barra Futebol Clube, em Itajaí, enquanto o segundo será às 11h do dia 24, no Estádio da Ressacada, na capital catarinense.

Zé Lucas desfalcaria o Sport pelo menos na partida contra o Palmeiras, no dia 25, às 19h, no Allianz Parque, pela Série A. A convocação também entra em choque com o duelo diante do São Paulo, o próximo do Leão na competição, marcado para o sábado (dia 16), na Ilha do Retiro, já que a delegação da Seleção se apresenta na sexta (15). O clube aguarda uma resposta da CBF para saber se poderá contar com o volante nos dois confrontos.

Titular absoluto desde o início da temporada, Zé Lucas ganhou espaço durante o Campeonato Pernambucano e se tornou peça-chave no time rubro-negro. Com 24 jogos em 2025, já atraiu olhares de clubes do exterior, que chegaram a apresentar propostas para tirá-lo do Sport.

Brasileirão , Campeonato Brasileiro , convocação , seleção brasileira , Seleção Brasileira Sub-17 , Seleção Sub-17 , Série A , Sport , Zé Lucas
