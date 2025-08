Zé Lucas é convocado para a Seleção Sub-17 nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Jogador do Sport, Zé Lucas (Rafael Vieira)

O volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci na tarde desta segunda-feira (4) para dois amistosos da Seleção Brasileira Sub-17 contra a Costa Rica. Os jogos serão realizados em Florianópolis (SC) e representam os últimos compromissos da equipe antes da disputa da Copa do Mundo da categoria, marcada para novembro, no Catar.

As partidas preparatórias estão agendadas para os dias 21 e 24 de agosto. A apresentação da delegação brasileira está marcada para o dia 15, também em solo catarinense. O primeiro amistoso acontece às 16h, no CT Barra Futebol Clube, em Itajaí. O segundo será às 11h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Com a convocação, o jovem de 17 anos deve desfalcar o Sport em dois jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Contra o São Paulo, no sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, e diante do Palmeiras, no dia 25, às 19h, no Allianz Parque.

Zé Lucas é titular da equipe comandada por Daniel Paulista e tem se destacado desde o início da temporada, quando ganhou espaço durante o Campeonato Pernambucano. Suas atuações têm chamado a atenção de clubes do exterior, que chegaram a apresentar propostas para tirar o jogador do Leão. Na temporada, o volante soma 23 partidas com a camisa rubro-negra.

Capitão e campeão do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira, na Colômbia, em abril deste ano, Zé Lucas vê a Copa do Mundo como mais uma grande vitrine para valorizar seu futebol e seguir trilhando um caminho promissor na carreira.



Diante do potencial demonstrado, o Sport renovou o contrato do atleta em abril, ampliando o vínculo até fevereiro de 2028. O novo acordo prevê cláusulas de extensão e aumento significativo da multa rescisória, que pode ser reajustada a partir de metas estipuladas em contrato.