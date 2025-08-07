Beto Lago: 'Ex-VP do Conselho do Sport, Ricardo de Sá Leitão participa, hoje, do Léo Medrado e Traíras'

Kadico Pereira, Rafael Arruda e Ricardo de Sá Leitão, respectivamente (Leões Pela Mudança/Sport)

No Traíras

Hoje, ao meio-dia, o Léo Medrado & Traíras terá como convidado Ricardo de Sá Leitão, sócio e ex-VP do Conselho do Sport. Ricardo, que integra o grupo Leões Pela Mudança, oposição à atual gestão, vai discutir o requerimento apresentado por seu grupo ao Conselho, que solicita o impeachment do presidente Yuri Romão. O pedido de impeachment se fundamenta em três questões principais. O primeiro é a alegação de conflito de interesses, já que o presidente é apontado como sócio de empresas de agenciamento de atletas, uma situação que poderia violar o estatuto do clube. O segundo ponto destaca a falta de transparência, especialmente em relação ao Portal que, lamentavelmente, encontra-se fora do ar. Por fim, a gestão financeira é alvo de controvérsia, com questionamentos sobre a antecipação da cota de televisão em 50 anos e a confissão de dívida de uma empresa do presidente com o clube, sem falar nas preocupações sobre os gastos nas contratações.

Ricardo de Sá Leitão já enfatizou que, até o momento, não há acusações de desonestidade ou desvios, mas ressalta que certas condutas têm sido prejudiciais ao clube, comprometendo a ética e o estatuto. O almoço agendado para amanhã, no Boi & Brasa, marcará o início do movimento que visa reunir 500 assinaturas de sócios para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), essencial para oficializar o pedido de impeachment. A entrevista será uma oportunidade valiosa para tirar todas as dúvidas sobre este conturbado momento nos bastidores do clube.

Empate elimina o Retrô

O Bahia tem um elenco superior, mas o Retrô vendeu caro seu jogo na Arena de Pernambuco. O Tricolor baiano teve mais posse de bola, porém criava pouco. A Fênix teve uma chance incrível com Mascote, que jogou pra fora, e apertou muito na etapa final, mas o empate não veio. Fica o reconhecimento de uma Copa do Brasil valente dos pernambucanos. Agora, as atenções se voltam para a Série C, onde precisa sair rápido da zona de rebaixamento.

Um campeonato dividido ao meio

Na Série C, o campeonato apresenta um cenário curioso e digno de nota: a tabela está dividida em dois blocos. Os dez primeiros brigam por uma vaga no G8, que dá acesso à próxima fase. Já os dez de baixo lutam desesperadamente contra o risco de rebaixamento. Com apenas quatro rodadas restantes para o fim da primeira fase, cada ponto conquistado ou perdido pode ser decisivo. A competitividade é tamanha que uma vitória pode projetar um time ao grupo de cima, enquanto uma derrota pode arrastá-lo perigosamente para a zona do desespero.

Lei de Incentivo ao Esporte

Um estudo da ISG, consultoria especializada em projetos incentivados, revelou que a Lei de Incentivo ao Esporte gerou impressionantes R$ 1,2 bilhão em patrocínios durante 2024, representando um aumento de 21% em comparação ao ano anterior. Contudo, apesar desse crescimento, a lei ainda capta menos da metade do valor da Lei Rouanet, destinada à Cultura, que em 2024 arrecadou R$ 2,9 bilhões para projetos culturais. É um cenário que nos faz refletir sobre o potencial ainda por explorar da legislação que apoia o esporte no Brasil.

