Beto Lago: 'Sport precisa começar a planejar o time para a Série B do próximo ano'

O Sport necessita reformular o futebol do clube, para que fiquem de fora as decisões equivocadas

O Sport segue na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro ( Paulo Paiva/ Sport Recife)

Olhar para 2026

Estamos em agosto, e o primeiro turno da Série A está sendo finalizado. Entretanto, é hora de a diretoria do Sport já ter o olhar para 2026. Devemos reconhecer que a performance do departamento de futebol até agora não trouxe os resultados esperados. As recentes mudanças e a contratação de consultorias são repetições de erros da atual gestão, apostando em um modelo que sonha em “modernizar” o clube à imagem dos grandes times do futebol mundial, mas que não se alinha à essência do Sport. A construção de uma identidade sólida é fundamental. Aqueles que ingressaram no clube, tanto no elenco quanto na administração, carecem desse entendimento profundo sobre a rica história, a cultura vibrante e a força inabalável da torcida. Essa falta de conexão resulta em um time desprovido da paixão que sempre caracterizou o Sport. Por isso, é hora de um Plano B – ou melhor, do Plano Série B.

É preciso reformular o futebol para que fiquem de fora as decisões equivocadas, como apostar em jogadores como Kévyson ou quando se busca a contratação de Aderlan, um veterano de 35 anos que pouco jogou. Por que não dar mais oportunidades a prata da casa, como Raphinha? A prioridade deve ser reconstruir um elenco que olhe para 2026, e não apenas para o presente. Nomes como Derik, Matheusinho, Léo Pereira podem ser úteis. Diferente de Sérgio Oliveira ou Paciência. A próxima Série B deve ser extremamente competitiva, com, pelo menos, um dos chamados “12 grandes” provavelmente caindo. É hora de se preparar para essa queda. E tudo precisa ser feito agora.

Sobre a SAF do Sport

Em relação à SAF, conversei com César Caúla, vice-presidente do Conselho. Ele confirmou que o projeto de modelagem e avaliação está em andamento, conduzido pelo Banco Genial e pela Alvarez & Marsal.

Problemas nas mãos

Série D exige um time pegador, que saiba jogar na pressão, além de um goleiro que resolva tudo lá atrás e um centroavante que possa garantir as vitórias. Isso não estamos vendo no Santa Cruz, principalmente nestes últimos jogos. Problema grande nas duas posições citadas.

Como ter a vantagem?

Para assegurar a vantagem de jogar em casa na segunda partida do próximo mata-mata, o Santa Cruz precisa vencer no sábado e torcer para que o Altos não saia vitorioso contra o Independência/AC. Embora o Tricolor tenha potencial para a vitória, o time piauiense já demonstrou sua força ao vencer fora de casa, fazendo 5x1.



Força física do Náutico

Com Hélio dos Anjos, o Náutico ganhou confiança, mas principalmente na entrega da equipe dentro de campo. E passa muito pelo preparador Tomás Rezende, que recuperou a parte física da equipe, que vinha bem decepcionante com Marquinhos Santos.