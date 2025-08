Oposição do Sport promove almoço para iniciar coleta de assinaturas por AGE

Leões pela Mudança convocam sócios para mobilização por impeachment de Yuri Romão (Reprodução)

O grupo de oposição “Leões pela Mudança”, formado por sócios e torcedores do Sport, promove nesta sexta-feira (9) um almoço com o objetivo de iniciar a coleta de assinaturas para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A mobilização visa formalizar o pedido de impeachment do presidente do clube, Yuri Romão.

O evento acontecerá às 12h no restaurante Boi & Brasa, localizado na Ilha do Retiro. Os ingressos estão sendo vendidos até esta terça-feira (5), ao valor de R$ 65, com direito a almoço e bebida não alcoólica. A expectativa da organização é reunir o maior número possível de sócios para dar início ao processo de coleta das 500 assinaturas necessárias para a convocação da AGE.

Apesar de as assinaturas não garantirem, por si só, a convocação da assembleia, já que o estatuto atual do clube exige uma etapa prévia de aprovação no Conselho Deliberativo —, os oposicionistas reforçam a importância do movimento como instrumento de mobilização política. “As 500 assinaturas não asseguram a convocação, porque o estatuto de Yuri colocou a etapa prévia de aprovação pelo conselho. Todavia, elas continuam sendo necessárias”, afirmou o advogado Lucas Leite, um dos responsáveis pelo jurídico do grupo.

Encabeçado por nomes como Matheus Souto Maior, Ricardo Sá Leitão, Kadico Pereira e Rafael Arruda — este último candidato à presidência do clube no último pleito —, o movimento “Leões pela Mudança” tem se posicionado de forma crítica à atual gestão e defende maior transparência, diálogo com os sócios e mudanças estruturais no clube.

Para os associados que não puderem comparecer ao almoço, a oposição informa que outras formas de participação serão disponibilizadas nos próximos dias, inclusive a coleta de assinaturas de forma digital, por meio do site oficial do movimento: www.leoespelamudanca.com.

Lançado recentemente, o site também funciona como um espaço de articulação, escuta e prestação de contas da atuação do grupo oposicionista, que busca se consolidar como uma alternativa política dentro do clube.