"Estamos carregando um peso grande, que está dificultando", diz técnico do Sport

Técnico do Sport, Daniel Paulista, lamentou o jejum de vitórias do time, que empatou com o Bahia neste sábado

Sport empatou com o Bahia na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP )

O técnico Daniel Paulista reconheceu o sentimento de frustração com mais um jogo sem vitória do Sport no Campeonato Brasileiro. O Leão empatou por 0 a 0 com o Bahia neste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada da competição e tem apenas seis pontos. Na lanterna e longe de deixar a zona de rebaixamento, o rubro-negro é o único time que ainda não venceu no Brasileirão.

O treinador também afirmou que o peso da campanha ruim e os recordes negativos estão atrapalhando o time. Em cinco jogos no comando do Sport pela Série A, Daniel Paulista acumula empates contra Vitória, Santos e Bahia; além de derrotas para Juventude e Botafogo. Pela Copa do Nordeste, empatou com o Ceará e perdeu a vaga nas semifinais nos pênaltis.

Ao todo, contando as Eras Pepa e António Oliveira, o Leão não vence há mais de quatro meses. A última vez foi no dia 22 de março, contra o Retrô, na primeira partida da final do Campeonato Pernambucano.

"Não tivemos a superioridade do jogo contra o Santos, mas já esperávamos pela qualidade do adversário. O Bahia não está à toa na quarta colocação. Mas fomos organizados e dentro de uma estratégia de transição rápida. As melhores oportunidades foram nossas, mas não tivemos a capacidade e a frieza para fazer o gol e encontrar a primeira vitória. Claro que a gente sabe que o momento é difícil, temos que ser claros e realistas. Estamos carregando um peso grande, que está dificultando nas tomadas de decisão ofensivamente e defensivamente. Isso causa uma frustração, porque estamos fazendo jogos equilibrados, mas não estamos vencendo. Porém, vamos virar a chave e pensar no jogo contra o Grêmio", disse Daniel Paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo no próximo domingo (10), contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 19ª rodada do Brasileirão. A reapresentação do elenco marcada para a tarde de segunda-feira (4), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, em Paratibe.