Sport estuda levar jogos para a Arena de Pernambuco

O principal motivo seria orçamento, diante da situação do clube rubro-negro na disputa do Brasileirão

Torcida do Sport em partida na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

Desde a goleada do Flamengo sobre o Vitória por 8 a 0 na última rodada do Brasileirão, surgiram nas redes sociais comentários sobre uma possível transferência da partida do Sport contra o rubro-negro carioca para a Arena de Pernambuco. Apesar dos rumores, o clube leonino negou a venda do mando de campo, mas confirmou que estuda utilizar o estádio de Copa do Mundo para algumas partidas da Série A.

O vice-presidente do Sport, Raphael Campos, em entrevista ao GE, disse que a diretoria avalia a possibilidade de deslocar pontualmente jogos da Ilha do Retiro para a Arena, levando em consideração a folha do clube leonino em comparação com outras equipes da atual edição do Brasileirão.

O confronto contra o Flamengo, que ainda não tem data nem horário definidos, está atrasado na competição por conta da participação da equipe carioca na Copa do Mundo de Clubes, em junho. A partida é válida pela 12ª rodada da Série A. A mudança de local seria uma medida pontual.



A capacidade de público deve ser outro fator que motiva esse estudo. A Ilha do Retiro comporta 26.345 torcedores, enquanto a Arena de Pernambuco possui espaço para 45.500 pessoas. Uma partida na Arena poderia gerar uma receita maior com a venda de ingressos, beneficiando financeiramente o clube.

Vale lembrar que o Sport já utilizou a Arena de Pernambuco como mandante em grande parte da temporada passada. Somente na reta final da Série B, a equipe retornou à Ilha do Retiro, que passava por reformas.