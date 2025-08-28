Para voltar a vencer em casa, Sport precisa quebrar marca negativa contra o Vasco

Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport entra em campo neste domingo (31), na Ilha do Retiro, pressionado por um desafio duplo: quebrar o jejum como mandante no Campeonato Brasileiro e superar um retrospecto recente bastante negativo diante do Vasco. A partida, válida pela 22ª rodada da Série A, está marcada para as 20h30 e tem peso decisivo na luta contra o rebaixamento.

Ocupando a lanterna da competição e pressionado pela falta de resultados positivos dentro de casa, o Sport sabe que precisará se impor diante de sua torcida para mudar a rota na Série A. A Ilha do Retiro não vê um triunfo leonino desde março, e no Brasileirão o grito de vitória ainda não ecoou nas arquibancadas.

O Rubro-Negro soma cinco jogos seguidos sem vencer o Cruzmaltino. A última vez que saiu de campo com os três pontos diante do rival carioca foi em 2018, também na Ilha, quando venceu por 2 a 1 pela Série A. Desde então, foram três vitórias do Vasco e dois empates, números que reforçam a dificuldade do Leão diante do adversário.

O cenário fica ainda mais pesado quando ampliado para os últimos dez confrontos entre as equipes. Nesse período, o Sport só conseguiu uma única vitória, justamente a de 2018. O Vasco, por sua vez, levou a melhor em seis oportunidades, além de três empates.