Sport não segura o Palmeiras e é derrotado no Allianz Parque

O Leão pouco produziu e viu a equipe palestra vencer por 3 a 0 em São Paulo

Palmeiras e Sport se enfrentaram no Allianz Parque pela 21ª rodada do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport enfrentou o Palmeiras na noite desta segunda-feira (25) e não conseguiu segurar a força do adversário no Allianz Parque, em São Paulo. Pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão foi derrotado por 3 a 0.

Com dois gols de Flaco López e um de Gustavo Gómez, o Verdão encerrou a sequência de cinco jogos de invencibilidade do Sport na competição. O time rubro-negro, que amarga mais um revés, segue na lanterna com apenas 10 pontos e ainda luta para tentar permanecer na elite do futebol nacional. Desde 2018, o Sport não vence o Palmeiras.

Sob o comando de Abel Ferreira, o alviverde reassumiu a vice-liderança e segue firme na briga pelo título. Já a equipe de Daniel Paulista, em último lugar, tenta se recuperar diante do Vasco. O confronto será no próximo domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro.

O Palmeiras volta a campo para enfrentar o Corinthians, às 18h30, também no domingo, na Neo Química Arena.

O JOGO

Logo aos 6 minutos, Vitor Roque protagonizou a primeira chegada de um agressivo Palmeiras. O camisa 9 escapou pela esquerda, puxou para o meio e arriscou de fora da área, mas o goleiro Gabriel encaixou firme para evitar o gol.

O Sport tentava responder em contra-ataques rápidos, porém precisava trabalhar melhor no terço final do campo. Aos 14 minutos, veio o golpe alviverde. Após troca de passes, Vitor Roque aproveitou uma bola rebatida pela defesa rubro-negra e serviu um passe açucarado para Flaco López, que, de primeira, acertou um lindo chute para abrir o placar no Allianz Parque.

Com Lucas Lima e Kévyson, o Sport até criou algumas oportunidades e chegou a incomodar o Palmeiras em certos momentos, mas, depois do gol, o time rubro-negro perdeu intensidade. Logo em seguida, em cobrança de escanteio de Piquerez, Flaco cabeceou quase na pequena área, obrigando Gabriel a fazer grande defesa e evitar o segundo gol.

A equipe alviverde seguiu pressionando, com a dupla de ataque voltando a levar perigo. Murilo e Felipe Anderson também tentaram ampliar, mas não tiveram sucesso e desperdiçaram boas chances.

SEGUNDO TEMPO

Quem esperava um segundo tempo diferente do primeiro se enganou. A mudança foi que o Palmeiras conseguiu ser mais efetivo. Aos 10 minutos da etapa final, a dupla Vitor Roque e Flaco López voltou a brilhar. O camisa 9 do Verdão chegou à linha de fundo e cruzou na medida para o argentino cabecear. O goleiro Gabriel até fez a defesa, mas a bola ultrapassou a linha, e o árbitro confirmou o gol dos donos da casa.

E não demorou para o avassalador Palestra ampliar. Três minutos depois, foi a vez do capitão Gustavo Gómez deixar sua marca. Em jogada ensaiada, Khellven cobrou escanteio curto, Maurício recebeu e cruzou com precisão na cabeça do zagueiro paraguaio, que fez 3 a 0.

O Sport, acuado, quase sofreu o quarto gol antes mesmo dos 20 minutos. A resposta leonina veio aos 19, quando Matheusinho arriscou de fora da área, mas parou em Weverton. Depois disso, o Palmeiras começou a promover substituições, mas seguiu pressionando. O goleiro Gabriel, do Sport, precisou trabalhar para evitar um placar mais elástico, fazendo grandes defesas em finalizações de Vitor Roque e, por duas vezes, de Facundo Torres.

As mudanças feitas por Daniel Paulista pouco surtiram efeito, e o apito final confirmou a vitória alviverde por 3 a 0 no Allianz Parque.

FICHA DA PARTIDA

PALMEIRAS: Weverton; Khellven (Giay), Murilo e Gustavo Gómez e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Allan), Maurício (Facundo Torres) e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kévyson (Aderlan); Rivera, Zé Lucas (Pedro Augusto) e Lucas Lima (Romarinho); Léo Pereira (Barletta), Matheusinho e Pablo (Ignacio Ramírez). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)

4º Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Flaco López (14/1T) e (10/2T), Gustavo Gómez (13/2T)

Cartões amarelos: Kévyson, Pedro Augusto (Sport)

