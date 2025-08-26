Beto Lago: 'Com muitos erros táticos e individuais, Sport perde para o Palmeiras

Zé Lucas, volante do Sport ( Paulo Paiva/Sport)

Mais uma derrota

Segue a sina do Sport na Série A: em novo jogo com muitos erros táticos e individuais, o Leão chega a sua 11ª derrota no Brasileirão, ao perder por 3x0 para o Palmeiras, no Allianz Park. Embora tenha iniciado o primeiro tempo de forma interessante, a equipe mostrou-se vulnerável e ineficaz em suas ações. A entrada de Pablo no lugar do suspenso Derik trouxe uma mudança na dinâmica do time, mas a lentidão do novo atacante comprometeu a velocidade nos contra-ataques, resultando em jogadas sem eficiência e a falta de um jogador posicionado na área. Aos 14, o Palmeiras abriu o placar com Flaco Lopes, e a partir daí, o Sport perdeu o foco. A desorganização em campo se intensificou, com os passes errados se acumulando e a força ofensiva se esvaindo até o apito final. No segundo tempo, a equipe tentou melhorar a posse de bola, mas logo se desestruturou novamente com os gols rápidos de Flaco Lopes e Gustavo Gómez. O 3x0 acabou com qualquer plano que o técnico Daniel Paulista havia traçado. Embora tenha feito algumas alterações na tentativa de fortalecer o ataque, o time leonino não conseguiu levar perigo ao gol de Weverton. Agora, o Sport se vê a nove pontos do Vasco da Gama, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e enfrentará o clube carioca no próximo domingo, na Ilha do Retiro.

Vitória demite o técnico Fábio Carille após humilhante goleada diante do Flamengo

Sport não segura o Palmeiras e é derrotado no Allianz Parque Veja também:

Na Série D, a disputa pelas quartas de final já garantiu cinco clubes na próxima edição do Brasileiro, mesmo que não conquistem agora o acesso. Esses clubes são Santa Cruz, América/RN, ASA, Cianorte e Maranhão. Em contrapartida, Barra, Inter de Limeira e Goiatuba se encontram em situações delicadas, precisando alcançar a vaga na Série C para assegurar um calendário nacional em 2026. Um detalhe importante é que, caso o Santa Cruz consiga o acesso, a vaga na Série D será herdada pelo Decisão.

Apenas duas SAFs entre os finalistas

No início da disputa da Série D, 15 clubes estavam sob a estrutura de SAFs, enquanto dois são considerados “clubes-empresas”. Ao chegar à reta final, apenas América/RN e Cianorte permanecem como sociedades anônimas de futebol, com o Barra atuando como modelo de S.A. O Santa Cruz busca concluir seu processo de SAF ainda este ano, enquanto ASA, Maranhão, Inter de Limeira e Goiatuba mantêm estruturas associativas tradicionais.

Flamengo levanta a voz contra a CBF

A recente mudança no calendário nacional, com a decisão de encerrar o Brasileirão no dia 7 de dezembro, visava beneficiar os clubes brasileiros que aspiram a conquista da Libertadores e precisam se preparar para o torneio intercontinental, promovido pela Fifa, três dias depois. No entanto, o Flamengo, líder do Brasileiro e em boa posição na Libertadores, não concordou com a medida. O clube carioca se posicionou contra a CBF, considerando que houve uma “virada de mesa” e que várias propostas do presidente Samir Xaud são insatisfatórias para o futuro do futebol nacional. Por ironia, foi o único da Série A contra a medida.