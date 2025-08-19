Versátil, Lucas Kal promete entrega no Sport: "Quero ajudar da melhor maneira possível"

O volante, que também pode atuar como zagueiro, já está regularizado para estrear pelo Leão na Série A

Lucas Kal, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O volante Lucas Kal, de 29 anos, foi apresentado oficialmente pelo Sport nesta terça-feira (19). O atleta veio do Al-Riyadh, da Arábia Saudita, e assinou contrato com o clube leonino até o fim de 2026. Nas primeiras palavras como atleta do Sport, ele falou sobre a expectativa para defender o Rubro-Negro na Série A.

"Acredito que, desde que surgiram as conversas, o projeto que o Sport tem, a grandeza do clube e o peso da camisa fazem a gente querer atuar em um clube como este. Isso faz toda a diferença. Tenho consciência de que venho para uma grande equipe, com uma grande torcida, e espero dar o meu melhor e ajudar dentro de campo", expressou.

Lucas Kal não atua desde o dia 26 de maio, quando entrou em campo pela Liga Saudita. Na temporada passada, se destacou pelo Al-Riyadh e disputou 31 partidas como titular. Contribuiu com três gols e deu duas assistências. O atleta comentou sobre seus números ofensivos, mesmo atuando como volante.

"Poder ajudar no ataque é sempre muito bem-vindo, seja com gols ou assistências, mas minha primeira função é defensiva, isso é claro. Procuro contribuir onde quer que esteja defensivamente e, a partir daí, também ajudar ofensivamente, o que, claro, é importante. Quero ajudar o Sport da melhor maneira possível, com marcação, dedicação e empenho", disse.

Volante de origem, Kal também pode atuar como zagueiro na equipe de Daniel Paulista, posição na qual o jogador já foi escalado durante a carreira. O novo reforço está regularizado, vem treinando com o grupo rubro-negro e espera o chamado da comissão técnica para voltar aos jogos e iniciar oficialmente a trajetória com o Sport.

"Quanto às minhas condições, estou apto para ajudar o professor da melhor maneira possível. Estou à disposição, treinando forte para isso, e, se Deus quiser, chegarei na segunda-feira com condições de atuar e ajudar o Sport a buscar um resultado positivo lá em São Paulo (contra o Palmeiras)", afirmou.

"Acredito que é um momento em que o Sport está crescendo, vem de boas atuações, partidas sem derrotas, e isso já é um passo importante. É confiança e trabalho que vão nos fazer dar a volta por cima e encontrar o caminho das vitórias", completou.

Próximo jogo do Sport

Ocupando a lanterna do Brasileirão, o Sport terá a chance de conquistar a segunda vitória na competição na próxima segunda-feira (25), no Allianz Parque, pela 21ª rodada.