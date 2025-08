Sport x Bahia marca a volta de Luciano Juba à Ilha do Retiro

O camisa 46 do Esquadrão retorna ao gramado onde despontou no futebol pernambucano

Luciano Juba trocou o Sport pelo Bahia em 2023 ( Rafael Rodrigues / EC Bahia e Rafael Bandeira/Sport Recife)

Pela primeira vez desde a polêmica saída do Sport, Luciano Juba voltará a pisar na Ilha do Retiro. Neste sábado (2), às 16h, agora vestindo a camisa do Bahia, o lateral-esquerdo encara o Leão, em partida válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 25 anos, Juba reencontra o palco que o projetou para o futebol nacional, viveu partidas mágicas, mas deixou feridas abertas com a torcida do Leão.

A última vez em que o camisa 46 atuou na Ilha foi em 25 de agosto de 2023, na derrota por 2 a 1 contra o Ituano, diante de mais de 19 mil torcedores, pela 25ª rodada da Série B. Nove dias depois, ele já aparecia com a camisa do Bahia, em uma transferência silenciosa, mas impactante, entre rivais regionais.

O desfecho gerou críticas por parte da torcida leonina, que viu seu então principal jogador trocar o clube por um adversário direto, sem compensação financeira. Ao se despedir do Leão, recebendo vaias por parte da torcida, Juba resumiu o sentimento: "Saio feliz por tudo que vivi. Foram muitos momentos difíceis. Mas futebol é assim mesmo. Agora é dar sequência no trabalho ao novo clube."

Entre tapas e beijos: a relação do camisa 46 com o Sport



Natural de Serra Talhada, Juba chegou ao Sport em 2018, ainda nas categorias de base, após passar pelo time de sua cidade natal. Subiu ao profissional em 2020, disputando jogos da Série A. Em 2021, foi emprestado ao Confiança para ganhar rodagem. Lá, marcou seu primeiro gol como profissional, retornando mais maduro ao Recife.

Foi em 2022 que Juba deu o salto definitivo: atuando de forma mais ofensiva, acumulou bons números e protagonismo. Em 2023, foi o grande nome da equipe comandada por Enderson Moreira. O Sport chegou a ostentar o melhor ataque do mundo em belo momento da temporada, superando gigantes como Real Madrid e Manchester City, muito por conta de Juba, que registrou 38 participações diretas em gols (20 gols e 18 assistências) em 53 jogos pelo Sport naquela temporada.

No total, foram 156 jogos com a camisa rubro-negra, com 31 gols e 31 assistências, um legado que ainda ecoa na memória dos torcedores, seja com gratidão ou ressentimento.

No entanto, nem tudo foi brilho. O lateral também ficou marcado por momentos dolorosos, como a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, contra o São Paulo. Após vitória por 3 a 1 no tempo normal, Juba foi o único a desperdiçar uma cobrança de pênalti no Morumbis, selando a desclassificação do Leão. O mesmo roteiro se repetiu na final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, na Ilha: Juba marcou o gol da vitória no tempo regulamentar, mas falhou novamente nas penalidades.

Chegada ao Bahia

Com o fim de contrato se aproximando e o interesse de grandes clubes, o Bahia agiu rápido. Apesar de tentativas do Sport para renovar o vínculo, Juba optou por assinar um pré-contrato com o Tricolor, válido a partir de setembro de 2023. O acerto com o tricolor já era considerado certo nos bastidores dos dois clubes, mas Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia, semanas antes, já confirmava a chegada do atleta.

O anúncio oficial, no entanto, não passou despercebido. Em vídeo divulgado pelo Esquadrão, uma caixa estampava "Destino: maior do Nordeste", e uma fala final destacava que a "encomenda era de Primeira" — uma alusão direta à disputa da Série A pelo Bahia e à ausência de venda antecipada feita pelo Sport. Durante a apresentação, ao se referir ao Rubro-Negro, Juba se limitou a dizer "meu ex-time".

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 < >

Peça fundamental no Tricolor



Hoje, o camisa 46 é nome certo no time de Rogério Ceni. Chegou à marca de 100 jogos pelo Bahia em maio deste ano, e em 2025 já soma três gols e sete assistências, sendo peça valiosa. Desde sua chegada a Salvador, são 21 participações em gols, números que consolidam sua importância dentro do elenco tricolor.

Neste sábado, pela primeira vez desde sua despedida, Luciano Juba retorna ao estádio que o viu crescer. O reencontro será ditado pelo torcedor rubro-negro. A expectativa é grande para saber como a Ilha do Retiro irá reagir a cada domínio do lateral. Com o atacante Erick Pulga praticamente descartado do confronto, Juba pode adotar um estilo mais ofensivo, sendo peça ofensiva de Rogério Ceni na partida.