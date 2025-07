Destaque no Bahia, Erick Pulga deve perder jogo contra o Sport

Erick Pulga, atacante do Bahia (Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Durante o triunfo do Bahia por 3 a 2 sobre o Retrô, na Arena Fonte Nova, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, O atacante Erick Pulga deixou o campo com dores na coxa esquerda e deve virar desfalque contra o Sport, neste sábado (2), às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Pulga entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo, mas, pouco depois, aos 40, sentiu um desconforto muscular e precisou deixar o gramado de maca. Como o técnico Rogério Ceni já havia realizado todas as substituições, o Esquadrão terminou a partida com um jogador a menos.

A suspeita inicial é de um estiramento muscular na coxa esquerda. O atacante passará por exame de ressonância magnética nesta quinta-feira (31), que vai confirmar ou descartar a lesão. A tendência, no entanto, é de que Pulga fique fora da partida contra o Sport, e possivelmente de outros confrontos do Bahia, dependendo do diagnóstico médico.

"Teve o Pulga. Espero que não seja nada grave, mas é pouco provável ter ele contra o Sport. As opções vão encurtando. Está começando a ficar no limite, mas vamos tentando buscar soluções para o que vai acontecendo. Vamos buscar uma solução para o lugar do Pulga contra o Sport e possivelmente para outras rodadas", disse o técnico Rogério Ceni.

O camisa 16 vive grande fase e é peça-chave no esquema de Rogério Ceni. Ao lado de Cauly, é o jogador com mais partidas disputadas pelo Bahia em 2025, somando 40 no total. Ele aparece como vice-artilheiro da equipe tricolor, com oito gols marcados. Além disso, contribuiu com outras oito assistências, sendo um dos líderes em participação direta em gols no time.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 < >

OPÇÕES CONTRA O SPORT

Sem Pulga, o Bahia iniciou, nesta quinta-feira (31), no CT Evaristo de Macedo, a preparação para encarar o Sport. Diante da provável ausência, Ceni terá que buscar alternativas. Luciano Juba, Lucho Rodríguez, Tiago e Michel Araújo surgem como opções no elenco.

Outra possibilidade é improvisar jogadores de lado de campo, como Kayky ou Ademir, deslocando-os para a esquerda. Há, ainda, a chance de uma mudança tática no sistema de jogo do Esquadrão, utilizando dois atacantes.