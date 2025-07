Daniel Paulista lamenta "apagão" na defesa e chances perdidas pelo Sport no empate contra o Santos

Treinador do Sport, Daniel Paulista não escondeu a frustração com o empate por 2 a 2 com o Santos

Daniel Paulista lamentou o empate contra o Santos (Rafael Vieira/DP)

Empate com gosto de derrota. O técnico Daniel Paulista não escondeu a tristeza com o vacilo na reta final do jogo contra o Santos, que fez com que a primeira vitória do Sport escapasse pelas mãos. O Leão abriu dois gols de vantagem, mas mesmo com um jogador a mais, cedeu o empate por 2 a 2 ao Peixe neste sábado (26) na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"É mais um jogo difícil de explicar e tentar encontrar argumentos. O time foi organizado e dominante até os 80 minutos, cumpriu o seu papel técnico e tático, havia uma atmosfera positiva e o resultado a favor. Mas nos últimos minutos teve um apagão, que não pode acontecer pelo contexto quer estamos vivendo e custou caro. O time continua mostrando evolução, mas não pode cometer esses erros. Eles foram decisivos para não termos vencido. É uma partida muito dolorida, mas vamos seguir atrás dessa vitória, que uma hora vai acontecer", afirmou Daniel Paulista.

O empate dramático contra o Vitória no meio de semana no Barradão motivou os torcedores, que lotaram a Ilha do Retiro. Mais de 26 mil torcedores fizeram uma bonita festa, tentaram tirar Neymar do sério com xingamentos e provocações, mas que saíram o estádio com uma grande frustração.

O Leão jogou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, pois o venezuelano Rincón foi expulso no final da primeira etapa. Neymar não brilhou, mas participou do primeiro gol do Peixe, marcado por Gabriel Bontempo. Basso empatou aos 43 do segundo tempo. Derik e Lucas Lima marcaram os gols do Leão.

"Perdemos várias situações de transição em contra-ataque, principalmente no segundo tempo, que tínhamos um jogador a mais. E isso não pode acontecer, assim como não podemos tomar os gols que tomamos. São coisas que não podemos aceitar. Mas vamos seguir trabalhando para deixar o time mais sólido para conseguir o resultado contra o Bahia.

Fato é que o empate, nas condições que ocorreu, foi um banho de água fria no Sport, que queria a primeira vitória para tentar reagir na competição. O Sport é o lanterna, com apenas cinco pontos. O Santos é o 16º, com 15 pontos. O Leão volta a campo no sábado (2/8), contra o Bahia, na Ilha do Retiro.