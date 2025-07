"Sentimento de m...", diz Lucas Lima após Sport ceder empate ao Santos na Ilha

Lucas Lima lamentou o empate com o Santos (Rafael Vieira/DP)

Frustração! Foi esse o sentimento da torcida e dos jogadores do Sport após o empate por 2 a 2 com o Santos neste sábado (26), na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada. O Leão abriu dois gols de vantagem, mas mesmo com um jogador a mais, cedeu o empate. Um banho de água fria, em um dia de muita chuva na Ilha do Retiro.

O meia Lucas Lima, que fez o segundo gol do rubro-negro, resumiu a sensação: "Com todo respeito, mas o sentimento de m... Fizemos um grande jogo, tivemos chance e não matamos. Não sei se é fase, tudo fica mais difícil. É pegar esse final de jogo, ver onde erramos e melhorar, pois não podemos desistir nunca", disse Lucas Lima em entrevista na saída do campo.

O Leão jogou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, pois o venezuelano Rincón foi expulso no final da primeira etapa. Neymar não brilhou, mas participou do primeiro gol do Peixe, marcado por Gabriel Bontempo. Basso empatou. Derik e Lucas Lima marcaram os gols do Leão.

Fato é que o empate, nas condições que ocorreu, foi um banho de água fria no Sport, que queria a primeira vitória para tentar reagir na competição. O Sport é o lanterna, com apenas cinco pontos. O Santos é o 16º, com 15 pontos. O Leão volta a campo no sábado (2/8), contra o Bahia, na Ilha do Retiro.