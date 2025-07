Sport x Neymar: duelo na Ilha reacende marcas entre Leão e o camisa 10

Sport e Santos se enfrentam neste sábado (26), na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/Sport Recife e Raul Baretta/ Santos FC)

O sábado (26) promete emoções fortes na Ilha do Retiro! Pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Santos em um confronto entre duas equipes que lutam para sair da parte de baixo da tabela. Mas além da importância pelos três pontos, o jogo traz um atrativo especial: o reencontro de Neymar com a equipe leonina, 16 anos após sua primeira visita ao estádio rubro-negro.

O camisa 10 estará em campo diante de um Sport que, curiosamente, nunca conseguiu vencê-lo. Em duas partidas contra o Rubro-Negro, ambas disputadas no Brasileirão de 2009, Neymar saiu com duas vitórias, mas sem balançar as redes. Ainda jovem, era apenas uma promessa do futebol nacional. Hoje, retorna como estrela, ainda em busca de retomar grande protagonismo com a camisa do Peixe.

Apesar do retrospecto negativo diante do craque santista, o Sport nunca sofreu um gol de Neymar, algo raro entre os clubes brasileiros. Por outro lado, o Leão da Ilha também figura entre as equipes que jamais venceram o jogador em confrontos diretos. Apenas o Grêmio compartilha dessa marca no cenário atual da Série A. Embora os gaúchos tenham derrotado o Santos nesta edição do campeonato, o camisa 10 não estava presente, se recuperando de lesão.

O que esperar do reencontro entre Neymar e Sport

Em 2009, quando ainda despontava pelo Santos, Neymar atuou contra o Sport nas duas partidas daquele campeonato. Saiu do banco em uma, mas outra como titular na Ilha. Neste sábado (26), o técnico Daniel Paulista sabe que precisará montar um sistema defensivo sólido para conter o craque. A tendência é que a zaga rubro-negra seja novamente formada por Rafael Thyere e Ramon Menezes. Thyere, capitão da equipe, vem em sequência de jogos após cirurgia na lombar, enquanto Ramon, recém-chegado do Ceará, ganhou espaço rapidamente e tem agradado.

Outros atletas rubro-negros que devem ter maior contato com o jogador durante o jogo são os volantes Zé Lucas e Christian Rivera, que possivelmente dobrarão a marcação em Neymar em certos momentos da partida.

No gol, Gabriel Vasconcelos, que está emprestado pelo Vitória, deve reassumir a posição após cumprir ausência contra o Leão da Barra. Caíque França foi o titular no empate por 2 a 2 no Barradão, que, apesar de manter o Sport na lanterna, trouxe alívio e até um sopro de esperança à torcida pelo espírito de luta até o último lance.

Ainda assim, o Sport chega pressionado para o confronto. Com apenas quatro pontos conquistados, ocupa a última colocação do campeonato e, na temporada, não vence há 17 jogos. O duelo contra o Santos pode ser uma oportunidade valiosa para reagir. A equipe paulista atravessa momento instável, é a 17ª colocada com 14 pontos e terá os desfalques do atacante Guilherme, ex-Sport, vetado por lesão, e o zagueiro Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, e a presença de Neymar deve elevar ainda mais a temperatura da Ilha do Retiro. Para o torcedor rubro-negro, é a chance de ver um estrela em campo e, ao mesmo tempo, desestabilizar o jogador, empurrando o Sport rumo a uma vitória que pode representar o início de uma reviravolta na briga contra a queda para a Segunda Divisão.