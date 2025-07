Neymar em Pernambuco: relembre jogos contra Náutico, Sport e pela Seleção

Neymar, do Santos, contra o Náutico (Arquivo)

O retorno de Neymar a Pernambuco contra o Sport, neste domingo (26), na Ilha do Retiro, desperta memórias de grandes atuações do craque mundial tanto pelo Santos quanto pela Seleção Brasileira. A terra dos altos coqueiros foi palco de jogos marcantes na trajetória do atacante, que já deixou sua marca em solo pernambucano em diversas ocasiões.

Beto Lago: 'Sport empata em Salvador e mantém esperança de reação no Brasileirão'

Sport arranca empate contra o Vitória no último lance e volta a pontuar no Brasileirão Veja também:

Em 2009, ainda uma jovem promessa do Santos, Neymar teve seus primeiros encontros com clubes pernambucanos. No dia 29 de julho daquele ano, atuando nos Aflitos, marcou um gol e deu uma assistência na sua vitória por 2 a 1 diante do Náutico, pela Série A. Na partida de volta, no Pacaembu, respondeu com autoridade: balançou as redes duas vezes e garantiu a vitória santista por 3 a 1.

Ainda naquele campeonato, enfrentou o Sport na Ilha do Retiro. Mesmo sem marcar, foi decisivo ao iniciar a jogada do gol de Felipe Azevedo, que definiu o placar em 1 a 0 para o Santos.

Três anos depois, em 2012, voltou a enfrentar o Náutico, desta vez na Vila Belmiro. O empate sem gols frustrou Neymar, que deixou o campo visivelmente irritado com o resultado.

Brilho com a Seleção em solo pernambucano

Pela Seleção Brasileira, Neymar também escreveu capítulos memoráveis em Pernambuco. O primeiro deles foi em 2012, no amistoso contra a China, realizado no Estádio do Arruda. Em noite inspirada, o atacante marcou três vezes na goleada por 8 a 0, encantando os torcedores presentes.

Em 2016, voltou ao estado, agora pela disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na Arena Pernambuco, o Brasil empatou por 2 a 2 com o Uruguai, em duelo equilibrado. Neymar participou ativamente da partida, mas não balançou as redes.

Já em 2021, novamente na Arena Pernambuco e também pelas Eliminatórias, Neymar teve papel ainda mais relevante. Marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Peru e alcançou uma marca histórica: tornou-se o maior artilheiro da Seleção Brasileira em jogos de Eliminatórias Sul-Americanas.

Pernambuco no caminho de Neymar

Ao longo da carreira, Neymar construiu uma relação simbólica com Pernambuco. Em cinco partidas disputadas no estado, somando compromissos por clubes e Seleção, ele marcou gols e deixou sua marca não apenas no placar, mas também na memória dos torcedores pernambucanos. Agora, com novo reencontro marcado, o público local tem mais uma chance de ver de perto um dos astros da história do futebol brasileiro.