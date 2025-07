Reação contra o Vitória e efeito Neymar: Sport e Santos já tem 20 mil ingressos vendidos

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva / Sport Recife)

Em busca de reação no campeonato, o Sport conquistou o empate contra o Vitória, pela 16ª rodada do Brasileirão. Agora, seu próximo compromisso é contra o Santos de Neymar, no próximo sábado (26), na Ilha do Retiro. Com expectativa de volta por cima na temporada e presença de Neymar, a torcida rubro-negra promete lotar a Ilha do Retiro, dois dias antes da partida, o clube divulgou a parcial de 20 mil ingressos vendidos.

O ponto conquistado contra o Vitória nos acréscimos do segundo tempo, trouxe esperança à torcida leonina. Ver os jogadores entregando o seu melhor dentro de campo e não desistindo até o apito final, faz com que o Sport tenha chances de buscar uma reviravolta no campeonato, ou ao menos, cair lutando.

O jogo contra o Santos é uma grande chance do Leão da Ilha se impor em sua casa e conquistar os três pontos. Além disso, o confronto ganha ainda mais importância para o torcedor, devido a presença do camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar, que volta a atuar na Ilha do Retiro, após 16 anos.

A bola rola para Sport e Santos no próximo sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro. O confronto coloca frente a frente o 20º e o 17° colocado da Série A, com 10 pontos separando os dois.