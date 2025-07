Velho conhecido, Guilherme é desfalque no Santos e não enfrenta o Sport

Ao ser substituído com dores no tornozelo direito contra o Inter, o camisa 11 teve lesão constatada

Guilherme, atacante do Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos tem dois desfalques confirmados para o confronto diante do Sport, neste sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Guilherme, ex-jogador do próprio Leão, e o zagueiro Gil estão fora da partida.

Guilherme precisou ser substituído ainda no início do jogo contra o Internacional, na última quarta-feira, após sentir dores no tornozelo direito. Submetido a exames, o camisa 11 teve diagnosticada uma lesão corto-contusa, que envolve corte e contusão no mesmo local, e já iniciou tratamento no departamento médico do Peixe. Sem condições de jogo, ele foi vetado para a viagem ao Recife.

Velho conhecido da torcida rubro-negra, Guilherme brilhou com a camisa do Sport em 2019, sendo um dos protagonistas na campanha que garantiu o acesso à Série A daquele ano. Ao todo, foram 49 jogos, 21 gols e seis assistências antes de se transferir ao Al-Faisaly, da Arábia Saudita, em 2020.

Outro desfalque confirmado é o do experiente zagueiro Gil. Mesmo sem entrar em campo contra o Inter, o defensor foi advertido com o terceiro cartão amarelo por reclamação, após finalização de Neymar que gerou protestos do elenco santista, alegando que a bola teria cruzado a linha do gol, o que foi negado pela arbitragem.

Sem os dois atletas, o Santos iniciou nesta quinta-feira (25) sua preparação para o duelo decisivo contra o Sport, em um confronto entre equipes que lutam na parte de baixo da tabela e precisam de recuperação no Campeonato Brasileiro. Para o duelo marcado para o próximo sábado, mais de 20 mil torcedores estão garantidos nas arquibancadas da Ilha do Retiro.