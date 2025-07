Sport protocola representação na CBF por conduta da arbitragem no empate com o Vitória

Jogo entre Vitória e Sport contou com reclamação do Leão da Ilha por dois pênaltis não marcados (Victor Ferreira/EC VItória)

O Sport comunicou, nesta quinta-feira (24), que irá protocolar uma representação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para contestar a conduta da arbitragem na partida contra o Vitória, realizada na noite da última quarta-feira (23), no Barradão, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo terminou empatado em 2 a 2, com o Leão da Ilha buscando a igualdade no último lance da partida.

O clube rubro-negro reclama de dois lances específicos não assinalados como pênalti a seu favor e critica a ausência de revisão do VAR em ambas as jogadas. A arbitragem da partida foi comandada por Lucas Canetto Bellote (SP), com Marcio Henrique de Gois (SP) no comando do árbitro de vídeo.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo Sport, o primeiro lance questionado ocorreu aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Zé Lucas caiu na área após um carrinho por trás de um defensor do Vitória, mas o árbitro mandou o jogo seguir sem consulta ao VAR. Já no segundo tempo, aos 22 minutos, o Rubro-Negro reclamara de um toque com o braço do zagueiro Maykon Jesus dentro da área, que teria interrompido um lance de ataque do meia Barletta. Novamente, a arbitragem de campo não sinalizou a infração.

O Sport Club do Recife informa que irá protocolar uma representação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para questionar a conduta da arbitragem na partida contra o Esporte Clube Vitória, realizada nesta quarta-feira (23), válida pela Série A do Campeonato… pic.twitter.com/doO74bOWJG — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 24, 2025

Na nota, o Sport destaca que "causa estranheza o fato de o árbitro não ter sido chamado para a revisão das jogadas pelo VAR, que foram rapidamente reiniciadas sem a devida análise". O clube pernambucano solicitou, com máxima urgência, o envio dos áudios do VAR referentes aos dois lances para avaliação e transparência.

"O Clube reitera seu compromisso com a lisura e o respeito às regras do jogo, e espera que os fatos sejam apurados com seriedade pelos órgãos competentes", conclui a nota divulgada pelo Rubro-Negro.

Com o resultado, o Sport voltou a pontuar no Campeonato Brasileiro depois de quase dois meses. O último empate havia sido diante do Internacional, pela 10ª rodada. O Leão segue na lanterna do Brasileirão, agora com quatro pontos. O próximo jogo da equipe será contra o Santos, no sábado (26), às 18h30, na Ilha do Retiro.

Confira a nota completa divulgada pelo Sport:

"O Sport Club do Recife informa que irá protocolar uma representação formal junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para questionar a conduta da arbitragem na partida contra o Esporte Clube Vitória, realizada nesta quarta-feira (23), válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O Clube destaca dois lances claros de pênalti não assinalados a seu favor: o primeiro, um carrinho por trás em Zé Lucas dentro da área; e o segundo, uma infração por toque deliberado com a mão do defensor adversário, que impediu a progressão do atacante Barletta.

Em ambos os casos, causa estranheza o fato de o árbitro não ter sido chamado para a revisão das jogadas pelo VAR, que foram rapidamente reiniciadas sem a devida análise.

Diante da gravidade dos equívocos e da ausência de revisão técnica, o Sport solicita à CBF, com máxima urgência, o envio dos áudios do VAR referentes aos dois lances mencionados.

O Clube reitera seu compromisso com a lisura e o respeito às regras do jogo, e espera que os fatos sejam apurados com seriedade pelos órgãos competentes."