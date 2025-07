Beto Lago: 'Sport empata em Salvador e mantém esperança de reação no Brasileirão'

O Sport segue na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro ( Paulo Paiva/ Sport Recife)

Na luta!

O Sport não conseguiu a sonhada vitória. Não fez um grande jogo. Mas lutou até o fim e conquistou um empate nos momentos finais contra o Vitória, ontem, em Salvador. O 2x2 prolonga a sequência impressionante de 17 jogos sem vencer. Quem sabe pode ser um sinal que a zica braba que vinha passeando neste Brasileirão pode ter ido embora da Ilha do Retiro. Sinal de uma nova esperança. Com Daniel Paulista é inegável que o Sport está mais organizado que os times de Pepa e António Oliveira. Ainda tem muitos problemas. Principalmente na falta de intensidade nas disputas defensivas. A displicência ficou evidente nos dois do Vitória, mostrando a necessidade de ajustes. Ainda assim, Daniel Paulista foi corajoso e colocou o time pra cima, fez as mudanças pensando no empate, que surgiu graças ao iluminado Romarinho, autor dos dois gols. E olhe que o time pernambucano poderia ter saído com um resultado ainda melhor: o goleiro Lucas Arcanjo salvou em vários lances e o VAR deixou de chamar o árbitro em dois lances que foram pênaltis. Esse empate foi com sabor não de vitória, mas de um time que quer reagir. No sábado, contra o Santos, o torcedor leonino tem obrigação de comparecer à Ilha do Retiro para ajudar o Sport a conquistar a primeira vitória. A esperança renasce, e quem sabe, dessa vez, o time consiga transformar a luta em conquista.

Sport arranca empate contra o Vitória no último lance e volta a pontuar no Brasileirão

Sem disputar divisão nacional, o ano de 2024 foi uma realidade financeira difícil para o Santa Cruz, como mostrou seu balanço aprovado pelo Conselho. O jornalista Cássio Zirpoli mostrou no seu blog que a receita bruta do Tricolor somou R$ 14 milhões, um desempenho alarmantemente abaixo dos R$ 18 milhões registrados pela FPF, o que se só colabora com a necessidade de uma reestruturação financeira e administrativa.

História de teste não convenceu

A decisão de levar o jogo contra o Treze para a Arena de Pernambuco não agradou a torcida. O que deveria ser um teste parece mais um sinal de alerta sobre os problemas estruturais do Arruda. A expectativa de público é de 15 mil torcedores, reflexo da fase do time, somada à insatisfação de alguns atletas e as indefinições em torno do processo de SAF. Jogo que poderia ser no Arruda, que tem laudos para 30 mil torcedores. Então, qual a história real?

Proposta vai avançar

Um problema crucial envolvendo a parceria entre o clube e investidores para a utilização do Arruda está prestes a ter uma resolução. Reuniões de portas fechadas entre a diretoria e investidores da Cobra Coral Participações S.A. estão ocorrendo com o intuito de avançar na proposta vinculante, uma expectativa que pode trazer novas esperanças ao torcedor.

Quanto faturou o Allianz Parque?

O Allianz Parque registrou um faturamento impressionante de R$ 241 milhões em 2024, resultado de 47 shows e 30 partidas do Palmeiras, atraindo mais de 2,5 milhões de visitantes. Números que ressaltam ainda mais a necessidade urgente dos clubes pernambucanos de repensarem seus estádios como uma das principais fontes de receitas.