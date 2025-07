Beto Lago: 'Precisando da vitória, como será o Sport em Salvador?'

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Nesta noite, o Sport tem a missão de conquistar sua primeira vitória na Série A, enfrentando o Vitória no Barradão. É um momento desafiador do time do técnico Daniel Paulista. Após a parada da Copa do Mundo de Clubes, o Leão tem uma semana cheia de compromissos – já tendo jogado contra o Botafogo, no domingo, tem o Vitória hoje e se prepara para um confronto com o Santos, sábado – e precisa encontrar um equilíbrio entre entrega e condição física. O confronto contra o time carioca revelou algumas fragilidades. Os problemas na preparação física têm sido um ponto crítico, prejudicando o time em sua capacidade de manter a intensidade nos 90 minutos. As recentes contratações, acionadas no último jogo, demonstraram que precisam de tempo para se adaptar e ganhar força física. Adicione o desempenho de jogadores-chave, como o meia Lucas Lima, que também gera preocupação entre a torcida. O atleta, que já foi protagonista, parece não conseguir corresponder às expectativas, levantando questionamentos sobre sua contribuição neste momento tão crucial. Com a pressão para conquistar os três pontos em alta, a dúvida que paira sobre a estratégia de Daniel Paulista será fundamental: o técnico optará por reforçar o meio-campo, adotando uma postura mais conservadora com três volantes, ou preferirá um modelo de jogo mais ofensivo, como o que foi visto contra o Botafogo, utilizando jogadores como Derik, Barletta e Ramirez?

A escolha do modelo se faz ainda mais relevante considerando o mísero número de gols marcados pelo ataque leonino, apenas cinco em 13 jogos. Para conseguir uma virada de chave, o Sport precisará não apenas da vitória, mas também de um desempenho acentuado na finalização e criatividade no ataque. Bom, a tendência não é positiva, até porque para conquistar os três pontos, o time vai precisar fazer gols. Como será?

Liderança e humano acima de tudo

A entrevista de Hélio dos Anjos ao programa Léo Medrado & Traíras evidenciou não apenas sua respeitabilidade como treinador, mas também seu perfil humano, sendo admirado não apenas pela torcida do Náutico, mas também por adeptos de rivais históricos como Sport e Santa Cruz. Hélio, que teve um papel significativo no ressurgimento do Timbu, foi lembrado com carinho por seus tempos na Ilha, levando muitos a desejarem seu retorno ao Arruda.



Reforços e apoio

Para completar o elenco, Hélio busca um atacante para atuar pelos lados e um centroavante de área. O lado humano de Hélio dos Anjos brilha em suas ações dentro e fora de campo. Sua habilidade em estar próximo dos atletas e em mobilizar esforços para melhorar as condições do Centro de Treinamento do Náutico, como aconteceu no departamento médico, lavanderia, cozinha e refeitório, demonstra sua capacidade de liderança. No mundo do futebol, onde a comunicação e empatia são essenciais, Hélio se destaca. É fácil pregar a paz, difícil é saber quem consegue ser ouvido e seguido.