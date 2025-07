Vitória x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 16ª rodada da Série A

Vitória e Sport se enfrentam pela 16ª rodada da Série A (Victor Ferreira/EC Vitória e Rafael Vieira/DP Foto)

Duelo entre Leões! Vitória e Sport fazem um clássico regional e se enfrentam nesta quarta-feira (23) pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 21h30, no Barradão, em Salvador.

As duas equipes já se enfrentaram na atual temporada, mas pela Copa do Nordeste. Em duelo pela primeira fase da competição regional, o Leão da Barra levou a melhor, inclusive no palco do confronto desta quarta, pelo placar de 1 a 0. Agora a competição é diferente e a exigência nas duas equipes é ainda maior. No momento, Sport e Vitória compartilham o mesmo objetivo de fugir do rebaixamento.

O rubro-negro baiano deu o primeiro passo e saiu do Z-4 na rodada passada, enquanto a equipe pernambucana segue afundada na lanterna da competição com apenas três pontos. O Vitória não perde para o Sport desde 2019, somando cinco confrontos de invencibilidade.

SPORT

Apresentando alguns sinais de evolução sob o comando de Daniel Paulista, o Sport deixou escapar ao menos um ponto na rodada passada ao ser derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, no último domingo (20), com um gol sofrido nos acréscimos. O Leão da Ilha completou amargos quatro meses sem vencer, acumulando uma sequência de 16 jogos sem saber o que é triunfar.

O goleiro Gabriel, que pertence ao Vitória e está emprestado ao time pernambucano, não poderá atuar por questões contratuais. Com isso, Caíque França volta a assumir a meta rubro-negra. O lateral-direito Hereda, com uma lesão no púbis, e Pablo, com um problema na panturrilha direita, seguem fora da equipe comandada por Daniel Paulista.

A tendência é que o Sport mantenha a base da equipe utilizada na partida contra o Botafogo. O Rubro-Negro terá uma nova oportunidade de tentar virar a chave e encerrar o longo jejum de vitórias, totalizando o maior de sua história.

"Nós temos que continuar acreditando, o caminho é esse, o trabalho não tem que mudar. Temos que continuar cobrando, trabalhando, porque uma hora vamos vencer, uma hora essa bola vai ter que entrar", afirmou Daniel Paulista.

VITÓRIA

Depois de bater o RB Bragantino, no último domingo (20), o Vitória encerrou uma incômoda sequência de oito jogos sem vencer, sendo sete deles sem marcar gols, e ainda saiu da zona de rebaixamento. Com os três pontos conquistados diante da equipe paulista, o Leão da Barra chegou aos 15 pontos e subiu para a 15ª colocação na tabela da Série A.

Para o duelo desta quarta, o Vitória não contará com o atacante Osvaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, seguem no departamento médico os laterais Jamerson e Kauan. O zagueiro Néris e o atacante Fabri, que sofreu uma entorse no joelho, são dúvidas.

Por outro lado, a equipe ganha o retorno do volante Willian Oliveira, que cumpriu suspensão na última rodada e está à disposição de Fábio Carille. Dentro de campo, a meta é manter a boa fase recém-iniciada. A torcida rubro-negra promete fazer a diferença nas arquibancadas do Barradão.

"Quero parabenizar a dedicação dos atletas, a luta, a entrega. Vai ser assim até o fim. Dentro de campo vamos melhorar, podem acreditar. Mais uma vez obrigado aos atletas e ao torcedor do Vitória", expressou Fábio Carille.

FICHA DA PARTIDA

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Willian Oliveira (Ronald) e Matheuzinho; Erick (Fabri), Lucas Braga e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Barletta e Derik Lacerda e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Barradão, em Salvador

Horário: 21h30

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

4º Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)