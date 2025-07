Com desfalques, confira possível escalação do Sport para enfrentar o Vitória

Daniel Paulista durante treino do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Na quarta-feira (23), às 21h30, o Sport enfrenta o Vitória no Barradão, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação rubro-negra viajou para a capital baiana nesta terça-feira (22), encerrando a preparação para mais um desafio na luta contra o rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com o goleiro Gabriel, emprestado pelo próprio Vitória e impedido de atuar por cláusula contratual. Assim, Caíque França reassume a titularidade no gol. Outras baixas seguem sendo o lateral-direito Hereda, com lesão no púbis, e o meia Pablo, que se recupera de um problema na panturrilha direita.

A tendência é de manutenção da base utilizada na última partida, quando o Sport foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, com gol sofrido nos acréscimos. O revés ampliou a sequência negativa do clube, que agora soma 16 partidas sem vencer, o maior jejum de vitórias da história do Leão da Ilha. Com apenas três pontos, a equipe pernambucana é lanterna do Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Vitória chega embalado após vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no último domingo (20), quebrando uma sequência de oito jogos sem triunfos. O resultado tirou o Leão da Barra da zona de rebaixamento e o colocou na 15ª posição da tabela, com 15 pontos.

Confira a possível escalação do Sport para enfrentar o Vitória:

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda e Ignacio Ramírez.