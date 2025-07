Ramon Menezes é apresentado pelo Sport e explica substituição na estreia

O defensor foi apresentado oficialmente, na última segunda-feira (21), um dia após estrear com a camisa do Sport

Ramon Menezes é apresentado pelo Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Na estreia pelo Sport, o zagueiro Ramon impressionou a torcida rubro-negra com a segurança que passa dentro de campo. O defensor foi titular na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, domingo (20), na Ilha do Retiro. Após quatro meses sem atuar, Ramon foi substituído no segundo tempo, o que preocupou o torcedor do Leão da Ilha. Em sua apresentação oficial, o zagueiro confirmou que teve câimbras, devido ao longo tempo sem entrar em campo.





Na partida contra o Botafogo, o defensor mostrou que será uma peça-chave para o Sport, em sua tentativa de se recuperar no campeonato. Atualmente o Sport se encontra na lanterna da Série A, com três pontos somados, em 13 jogos. Em sua apresentação oficial, Ramon afirmou que está bem, que a troca durante a partida aconteceu devido apenas ao desgaste físico.



“Eu saí com câimbras, estava há quatro meses sem poder atuar. Só treinando, aí é diferente de jogo. acabei sentindo o desgaste, que é natural, já estava na mente que isso poderia acontecer, mas não foi nada demais”, afirmou o zagueiro.



Ramon também comentou as dificuldades que teve anteriormente, em sua passagem pelo Ceará, onde ele teve algumas lesões que o impediram de ter sequência de partidas. Segundo ele, isso ficou para trás e ele levou como aprendizado para que essa situação não se repita



“Tive algumas lesões lá no Ceará, que acabaram me atrapalhando de ter uma sequência de jogos. Mas agora eu tô em outra vibe, investi um pouco em mim depois das lesões que eu tive, aí agora estou mais profissional e mais preparado para que isso não ocorra mais”, disse Ramon



A atuação de Ramon na partida, mesmo sem aguentar os 90 minutos, foi o bastante para ganhar elogios do técnico Daniel Paulista, que destacou a boa estreia e a diferença que fez ao ser escalado como titular.

“Ramon fez uma grande estreia, passou a segurança que precisava para o setor”, disse o treinador.

PRÓXIMO JOGO

Na próxima quarta-feira (23), o Sport visita o Barradão para enfrentar o Vitória pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro. O confronto coloca frente a frente o lanterna do campeonato e o 15º colocado. Nas últimas cinco partidas entre os clubes nordestinos jogando no Barradão, o rubro-negro da Ilha do Retiro venceu em apenas uma ocasião.