Em busca de retomada, Daniel Paulista analisa disputa no meio-campo do Sport

Sérgio Oliveira, Atencio e Lucas Lima são opções no meio-campo do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Com a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, o Sport segue tentando encontrar soluções em meio a uma fase delicada no Campeonato Brasileiro. Após a partida na Ilha do Retiro, o técnico Daniel Paulista participou de coletiva e foi perguntado sobre a disputa por posições no meio-campo rubro-negro, principalmente por três peças: Atencio, Lucas Lima e Sérgio Oliveira.

Para o treinador, os jogadores possuem potencial, mas que vivem momentos distintos na temporada, o que exige observação e testes para encontrar a melhor formação. A equipe rubro-negra ocupa apenas a lanterna da tabela, com três pontos, e possuindo o pior ataque do campeonato. As críticas da torcida erros na criação e definição de jogadas caem também sobre essas peças no setor ofensivo.

"Acho que são jogadores de potencial, de qualidade. É claro que há alternância de momentos. Bons, de evolução… alguns caem de rendimento, o que é natural por tudo que tem acontecido. Vejo que o Lucas e o Atencio têm uma característica parecida e podem jogar no mesmo setor do campo. Acho que o Sérgio é um jogador mais recuado, um camisa 8 ou um segundo homem de meio-campo, e então isso altera a formação da própria equipe em questão de construção", iniciou Daniel.

"São jogadores que vão estar buscando seu espaço e, dentro dos treinamentos e dos jogos, nós estamos avaliando. Mudanças têm que continuar acontecendo porque precisamos encontrar a melhor formação, continuar evoluindo e buscando alternativas. Não podemos continuar da mesma forma para encontrar resultados diferentes", completou.

Além de mencionar os nomes que vêm sendo utilizados com frequência no setor, Daniel destacou o retorno de Hyoran, que se recuperou de uma tendinopatia e voltou a ser relacionado. Segundo o comandante, ele deve ganhar oportunidades nos próximos jogos. O técnico também apontou que a disputa interna não se restringe ao meio, mas abrange todos os setores da equipe.

"Essa semana ganhamos a opção do Hyoran, que veio ao banco de reservas (contra o Botafogo) e agora está trabalhando de uma forma mais efetiva, e daqui a pouco vai receber a oportunidade. Não só na questão da posição específica de pensamento de meio-campo, mas todos os setores do time estão buscando uma melhora e têm sido avaliados para que a gente evolua", explicou.

Próximo jogo

O próximo jogo do Sport será diante do Vitória, na quarta-feira (23), no Barradão. Na última rodada, jogando como mandante, o Leão da Barra bateu o RB Bragantino por 1 a 0. A equipe rubro-negra ocupa a 15ª posição do Brasileirão.