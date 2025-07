Jogadores desistem de acerto com o Sport após invasão ao CT

Zagueiro e atacante estavam com negociações encaminhadas para jogarem no Leão

Elenco do Sport é cobrado dentro do CT (Reprodução / Redes Sociais)

A invasão de membros de torcida organizada ao centro de treinamento do Sport, na última quarta-feira (16), trouxe consequências ao planejamento do clube para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O episódio fez dois jogadores desistirem de acerto com o Rubro-Negro. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Um dos atletas era o atacante argentino Matías Perello, de 23 anos, atualmente no Central Córdoba. Revelado pelo Argentinos Juniors, o jogador era um dos reforços encaminhados pela diretoria rubro-negra. Na atual temporada, chegou a disputar 22 partidas.

A outra negociação frustrada envolvia um zagueiro, cujo nome não foi revelado. Ambos recuaram nas tratativas após a confusão no CT.

Lanterna do Brasileirão e sem vencer em 12 jogos na competição, o Sport vive um momento crítico. A invasão incluiu ameaças a jogadores e até agressões físicas, como no caso do atacante Pablo, flagrado em vídeo. Imagens que circularam nas redes sociais mostram integrantes da torcida organizada quebrando câmeras de segurança do centro de treinamento.

O Sport classificou o episódio como "absolutamente inaceitável" e prometeu identificar e punir os responsáveis. No entanto, o impacto da ação já é sentido. Embora não exista manifestação de algum atleta em deixar o clube, o Leão corre o risco de perder jogadores por rescisão e de enfrentar dificuldades ainda maiores na busca por reforços.

De acordo com especialistas em direito trabalhista e esportivo, a ação pode abrir brechas para que atletas solicitem a rescisão contratual por justa causa. O artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite o rompimento do vínculo em casos de "perigo manifesto de mal considerável" ou "ato lesivo à honra" — situações que, segundo juristas, se aplicam ao ocorrido.

Em nota oficial, a diretoria afirmou que havia segurança no local e que a Polícia Militar foi acionada, mas o clima de instabilidade e insegurança no ambiente de trabalho foi evidente.