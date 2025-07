FPF repudia invasão de torcida organizada ao Centro de Treinamento do Sport

Protesto no Centro de Treinamento do Sport (Reprodução/ redes sociais)



Na última quarta-feira (16), membros da principal Torcida Organizada do Sport foram ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, para cobrar e ameaçar os jogadores do Leão da Ilha, devido a péssima sequência vivida pela equipe, já são 15 jogos sem nenhuma vitória. O clube e a Polícia Militar logo se pronunciaram sobre o caso e a Federação Pernambucana de Futebol veio logo atrás, segundo nota emitida “O episódio representa um grave atentado à segurança dos profissionais do clube”.

A FPF afirmou em sua nota, que considera “inadmissível que ambientes destinados ao trabalho e ao desenvolvimento esportivo sejam violados por atos de violência, intimidação e vandalismo.”



NOTA OFICIAL EMITIDA PELA FPF

“A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) repudia de forma categórica e intransigente a invasão ao Centro de Treinamento do Sport Club do Recife, ocorrida na tarde desta quarta-feira (16), por parte de integrantes de torcida organizada.

O episódio representa um grave atentado à segurança dos profissionais do clube — atletas, membros da comissão técnica e funcionários — e configura uma prática inaceitável, que afronta os princípios básicos da convivência civilizada e os valores do esporte.

A FPF considera inadmissível que ambientes destinados ao trabalho e ao desenvolvimento esportivo sejam violados por atos de violência, intimidação e vandalismo. A Federação reforça que tais condutas não têm qualquer espaço no futebol pernambucano e devem ser duramente combatidas por todos os meios legais disponíveis.

A FPF se solidariza com o Sport Club do Recife e exige que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados com o rigor da lei.

O futebol deve ser terreno de respeito, de disputa leal e de valorização da integridade física e psicológica dos seus protagonistas. A Federação Pernambucana de Futebol seguirá firme no compromisso de combater toda e qualquer forma de violência no esporte.

Federação Pernambucana de Futebol”

SPORT

Em nota oficial emitida, o Sport informou que o CT foi invadido pela organizada e que vai tomar as medidas cabíveis. Durante o protesto, jogadores foram desrespeitados e ameaçados pelos membros da organizada, chegando até a ser proferido que “todos aqui tem antecedente criminal”. Em seguida, foram diversas agressões verbais e físicas aos jogadores, como o atacante Pablo que foi intimidado com um grito de “joga bola”, seguido de um puxão e um tapa.

Segundo membro da organizada “Desta vez vocês não vão jogar só por jogar não. Vamos atormentar vocês”.