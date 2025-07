Jogadores do Sport podem pedir rescisão contratual após ameaças no CT

Direito trabalhista pode permitir saída de jogadores do Sport após invasão e ameaças no CT

Invasão no CT do Sport (Reprodução)

A crise no Sport pode ganhar contornos ainda mais graves após a invasão protagonizada por membros de torcidas organizadas no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, na última quarta-feira (16). Durante o episódio, jogadores foram ameaçados, e o atacante Pablo chegou a ser agredido fisicamente, em uma cena registrada em vídeo que circula nas redes sociais.

A ação, motivada pela má campanha do clube no Campeonato Brasileiro de 2025, pode abrir precedentes jurídicos importantes. Segundo especialistas em direito trabalhista e desportivo, os atletas envolvidos podem legalmente solicitar a rescisão contratual por justa causa, com base no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O dispositivo legal prevê a possibilidade de rompimento do contrato por parte do empregado sempre que houver "perigo manifesto de mal considerável" ou "ato lesivo à honra", condições que, segundo juristas, se aplicam ao caso.

A situação se complica pelo fato de a diretoria do Sport ter admitido, em nota oficial, que tinha conhecimento prévio da presença dos torcedores na área externa do CT, o que pode ser interpretado como negligência na proteção dos atletas. Embora o clube afirme que havia segurança no local e que a Polícia Militar foi acionada durante a invasão, o ambiente de trabalho foi flagrantemente comprometido.

A nota oficial do Sport classificou o episódio como “absolutamente inaceitável” e prometeu “tomar todas as medidas cabíveis” para identificar e punir os responsáveis. Ainda assim, a repercussão negativa e o temor de novos episódios violentos podem levar atletas a buscarem a Justiça do Trabalho.

Possível repercussão na temporada

Em campo, o Sport ocupa a última posição na tabela da Série A, e o episódio pode agravar ainda mais a crise no clube. Uma eventual saída de jogadores por rescisão indireta poderia prejudicar o planejamento esportivo e impactar a imagem institucional do clube na chegada de novos reforços. De acordo com o portal GE, dois jogadores que estavam com negociações encaminhadas desistiram de acertar com o Leão.