Como era o mundo na última vitória do Sport em 2025?

O Sport venceu uma partida oficialmente pela última vez no dia 22 de março, frente ao Retrô

Sport vive jejum de vitórias há quase quatro meses (Rafael Vieira / DP Foto)

O Sport vem fazendo uma temporada de 2025 para esquecer. Com nenhuma vitória após 12 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha já acumula um jejum de 15 jogos sem vencer, com um retrospecto de 11 derrotas e quatro empates.

A última vitória rubro-negra aconteceu ainda no dia 22 de março. Na ocasião, o Sport venceu o confronto de ida da final do Campeonato Pernambucano frente ao Retrô, por 3 a 2, na Arena de Pernambuco.

Confira como era o mundo na última vitória do Sport:



Papas

Uma mudança importante que aconteceu no mundo foi a morte do Papa Francisco. O pontífice faleceu no dia 21 de abril de 2025, aos 88 anos. Após sua morte, um novo conclave foi realizado para a eleição de um sucessor. No dia 8 de maio, o Papa Leão XIV foi anunciado como o novo escolhido.

Remake de Vale Tudo

O remake da clássica novela brasileira Vale Tudo ainda não havia ido ao ar no último jogo vencido pelo Sport. A obra da TV Globo teve a sua segunda versão sendo iniciada apenas no dia 31 de março, gerando expectativas pela sua estreia.

Escalada do conflito entre Israel e Irã

Outro fator importante que aconteceu no mundo foi a escalada do conflito entre Israel e Irã. Ainda no mês junho, Israel lançou um ataque contra instalações iranianas, aumentando o nível de tensão entre os países e o volume de ataques aéreos.

Dorival Júnior treinador da Seleção Brasileira

No último triunfo rubro-negro, a Seleção Brasileira ainda era comandada pelo técnico Dorival Júnior, que vivia a expectativa de desenvolver o trabalho até a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o Brasil ainda não tinha sofrido a goleada histórica para a Argentina, por 4 a 1, pelas Eliminatórias, que custou o cargo do comandante.

Ancelotti no Real Madrid

O italiano Carlo Ancelotti ainda treinava o Real Madrid e tinha futuro no clube espanhol indefinido. Com a Seleção comandada por Dorival Júnior, pouco se cogitava a contratação de Ancelotti, sobretudo por uma desistência no acerto anterior.

Ednaldo Rodrigues presidente eleito da CBF

No dia 24 de março, dois dias após a última vitória leonina, Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O mandatário foi reeleito por aclamação e presidiria a entidade até 2030.

Em meio a esse tempo, Ednaldo foi afastado da presidência pelo TJ-RJ e, posteriormente, desistiu de tentar voltar ao cargo. No mês de maio, a CBF teve Samir Xaud eleito como o seu novo presidente, candidato único na disputa do pleito.