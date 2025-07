Sport anuncia a contratação do atacante uruguaio Ignacio Ramírez

Ignacio Ramírez, novo jogador do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport segue se movimentando no mercado para reforçar a equipe na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. O nome da vez anunciado pelo clube é o do atacante uruguaio Ignacio Ramírez. O centroavante chega por empréstimo até junho de 2026 com o Leão da Ilha.

O atleta de 28 anos pertence ao Newell’s Old Boys, da Argentina, e também conta com passagens por Liverpool-URU, Nacional-URU e Saint-Étienne, da França.

Na atual temporada, Ramírez estava emprestado ao Everton, do Chile, onde disputou 17 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. Em 2023, marcou 18 gols e foi o goleador máximo do Campeonato Uruguaio, atuando pelo Nacional.

O novo reforço rubro-negro já desembarcou no Recife na última quinta-feira (10) e realizou exames médicos no Centro de Treinamento do Sport.