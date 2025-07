Sport acerta contratação por empréstimo do atacante Derik Lacerda

Derik Lacerda em partida pelo Cuiabá na Série B ( AssCom Dourado)

Sport e Cuiabá encaminharam nesta sexta-feira (11) uma troca de atacantes. Carlos Alberto, camisa 17 do Leão, vai defender o Dourado até o fim do ano, enquanto Derik Lacerda, de 25 anos, desembarca na Ilha do Retiro para reforçar o Rubro-Negro na Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A operação, que está em fase final, não terá custos para nenhuma das partes. Com contratos válidos até o final de 2028 em seus clubes de origem, ambos os jogadores buscam novos ares após enfrentarem forte pressão das torcidas pelas atuações irregulares nas últimas semanas.

Antes de Derik, na atual janela de transferências, o Sport já havia fechado com o goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral-esquerdo Kévyson, o volante Pedro Augusto, o meia-atacante Matheusinho e o centroavante uruguaio Juan Ignacio Ramírez.

Apesar de críticas recentes, Derik deixa o Cuiabá como artilheiro do time na temporada, com oito gols marcados, sendo seis no Campeonato Mato-grossense e dois na Série B. Porém, vive um jejum de 11 jogos sem balançar as redes. Seu último gol foi anotado em 22 de abril, na vitória sobre o Atlético-GO. Ao todo, soma 95 partidas com a camisa auriverde, com 15 gols e sete assistências. Antes de chegar ao clube mato-grossense, passou por Resende (RJ), Académica OAF e Moreirense (Portugal), além do Ponferradina, da Espanha.

Já Carlos Alberto, de 23 anos, deixa o Sport após uma passagem abaixo das expectativas. Contratado como reforço de peso no início da temporada, custou cerca de R$ 15 milhões ao Leão, segunda maior contratação da história do clube. No entanto, não conseguiu se firmar em campo e acabou recebendo fortes críticas da torcida. Foram 25 partidas disputadas pelo Sport, com apenas três gols e duas assistências. Na Série A, passou em branco nas nove vezes em que foi acionado.