Ídolo do Sport, zagueiro Durval recebe homenagens do clube rubro-negro em seu aniversário

Durval foi homenageado pelo Sport em seu aniversário (Sport / Divulgação)

Aniversariante da última sexta-feira (11), o ídolo Durval recebeu homenagens do Sport. O clube rubro-negro personalizou uma camisa com o número 4 do ex-jogador e uma foto do zagueiro erguendo a taça da histórica conquista da Copa do Brasil de 2008.



Durval completou 45 anos e será homenageado com a camisa especial sendo utilizada no próximo jogo do Leão na temporada. O jogo em questão será contra o Juventude nesta segunda-feira (14), às 20h, no Alfredo Jaconi.

Além da camisa personalizada, as homenagens ao ex-zagueiro rubro-negro também envolveram outro ídolo, o goleiro Magrão. O ex-arqueiro mandou um recado especial para Durval, enquanto segurava a histórica camisa 4 do xerife.

“Fala Durval! Estou aqui com a sua camisa e passando para dar os parabéns para você, Durval. Tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida e você é fera Durval,” parabenizou Magrão.



Confira: