Em eliminação para o Ceará, Igor Cariús elogia jogo do Sport e exalta torcida na Ilha do Retiro

Igor Cariús em ação na partida entre Sport e Ceará pela Copa do Nordeste (Rafael Vieira/DP Foto)

Após a eliminação do Sport nos pênaltis para o Ceará, na noite desta quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o lateral-esquerdo Igor Cariús fez uma análise sincera do desempenho da equipe rubro-negra. Diante de mais de 20 mil torcedores, o Leão se despediu do torneio regional e viu a vaga nas semifinais escapar.

"A avaliação da partida é que a gente fez um bom jogo. No segundo tempo, tivemos uma queda, mas foi uma partida de um time só. Criamos muitas oportunidades, mas é isso. Precisávamos concluir em gol e matar o jogo para sairmos vitoriosos. Acho que a equipe fez um bom desempenho", disse o lateral em entrevista à Rádio Jornal.

Apesar da frustração pelo resultado, o lateral fez questão de valorizar a presença e o apoio da torcida rubro-negra, que se fez presente em bom número, com mais de 20 mil pessoas ocupando as arquibancadas da Ilha do Retiro em mais uma decisão.

"Quero parabenizar a torcida, que jogou junto com a gente durante os 90 minutos. Infelizmente, não conseguimos a classificação para eles, mas foram o 12º jogador, desde a chegada ao estádio até o final da partida", concluiu.

Com o revés nos pênaltis, após desperdiçar duas cobranças com Rivera e Lucas Lima, o Sport ficou de fora das semifinais e perdeu também a chance de embolsar a premiação de R$ 770 mil. O Ceará, que venceu por 4 a 3 nas penalidades, enfrentará o Bahia na próxima fase.

Agora, o Leão volta as atenções para o Brasileirão da Série A, onde precisa reagir para sair da lanterna e afastar o risco do rebaixamento.