Entre euforia e incertezas, Sport se prepara para retornar aos gramados

Sport se prepara para a sequência da temporada (Paulo Paiva/ Sport Recife)

O período de pausa no Campeonato Brasileiro da Série A e na temporada do Sport trouxe diferentes sensações para o torcedor. Se no início o clima era marcado por euforia, com a chegada do técnico Daniel Paulista e a esperança por uma recalculada no ano, as incertezas tomaram conta da Ilha do Retiro em reta de final de preparação para retornar aos gramados.



O Leão da Ilha volta a campo em 2025 na próxima quarta-feira (9), às 21h30, quando recebe o Ceará na Ilha do Retiro, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A classificatória será decidida em duelo único valendo vaga nas semifinais do regional.

Com a troca no comando técnico e a chegada de Daniel Paulista, criando um clima interno positivo no clube, as esperanças e expectativas aumentaram para o Sport fazer uma segunda parte melhor de temporada.

O clima de certa euforia foi misturado com as incertezas que permearam o clube na reta final de preparação para a retomada. O mercado pouco agressivo em relação aos reforços necessários e a saída de um grande quantitativo de atletas, fez o torcedor leonino aumentar as dúvidas na reação do clube para a permanência na Primeira Divisão nacional. Até aqui, o Sport acertou apenas as contratações do goleiro Gabriel Vasconcelos, do volante Pedro Augusto e do lateral-esquerdo Kevyson.

Em compensação, cinco atletas estão sendo afastados do elenco e não fazem parte dos planos para a sequência da temporada. São eles: os zagueiros Lucas Cunha e Antônio Carlos, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortíz. Além da lista recente, cinco jogadores já haviam saído do elenco recentemente. Já deixaram o Sport o goleiro Thiago Couto, os atacantes Arthur Sousa e Gustavo Maia, o lateral Di Plácido e o atacante Lenny Lobato.



Jogo-treino de preparação

Outro fator que aumentou as incertezas sobre a retomada do Sport foi a derrota em um jogo-treino para o Botafogo-PB. No único parâmetro de competição antes de voltar ao mais alto nível da temporada, o rubro-negro foi derrotado pelo Belo por 2 a 1, no CT José de Andrade Médicis.

No duelo, o técnico Daniel Paulista já colocou em campo um esboço do time considerado ideal para os próximos compromissos de volta aos gramados. Na segunda etapa, o treinador aproveitou para realizar observações e testar opções entre os reservas e jogadores mais jovens.

Retomada

Depois de encarar o Ceará em jogo que marca a retomada da temporada após mais de um mês, o Sport voltará as suas atenções ao Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Juventude no dia 14 de julho, no Alfredo Jaconi. O jogo será válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

A equipe rubro-negra busca uma reação imediata para fugir do rebaixamento para a Segunda Divisão. Após 11 rodadas de Série A, o Sport somou apenas 3 pontos e amarga a lanterna da competição, oito pontos atrás da primeira equipe fora do Z4.