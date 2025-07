Retorno as origens: Pedro Lima visita o CT do Sport

Zé Lucas e Pedro Lima, jogadores formados na base do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

Neste sábado (05), o Sport publicou em suas redes sociais que recebeu mais uma visita especial no CT José de Andrade Médicis. O lateral-direito Pedro Lima, formado na base do Leão, esteve presente para assistir ao treino e rever antigos companheiros e funcionários do clube.

Pedro Lima surgiu no Sport como uma das grandes promessas da base leonina. Nesta semana, ele esteve no CT para rever antigos companheiros, em um clima descontraído. Em suas redes sociais o time rubro-negro compartilhou imagens que mostravam a felicidade do elenco em rever o jovem jogador.

O jovem lateral foi vendido pelo Sport na metade de 2024, quando foi transferido para o seu novo clube, o Wolverhampton, da Inglaterra, em uma das maiores negociações da história do clube pernambucano.

Mesmo fisicamente longe, o coração do Leão da Base não deixou a Ilha do Retiro. A volta do craque demonstra seu carinho pelo Sport e pela torcida rubro-negra. A visita desta semana reforça a ligação do atleta com suas origens no clube rubro-negro.

Recentemente, outro jogador revelado pelo Sport também marcou presença no CT. Em junho, o meia Joelinton, atualmente no Newcastle, visitou o clube durante a pausa da temporada europeia para rever amigos e manter a forma. Assim como Pedro Lima, Joelinton fez questão de retornar às origens e reforçar o carinho com o Leão da Ilha, que o lançou para o futebol internacional.