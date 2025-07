Reformulação no Sport: confira as chegadas e saídas no elenco

Daniel Paulista e elenco do Sport durante treinamento (Paulo Paiva/Sport Recife)

O período de preparação do Sport durante a paralisação do Campeonato Brasileiro não foi apenas em busca de evolução física e tática. Com a chegada do técnico Daniel Paulista, o clube também promoveu uma reestruturação no elenco. Cinco jogadores estão sendo afastados do grupo principal: os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortíz.

A decisão partiu do departamento de futebol e foi tomada a menos de uma semana do confronto decisivo diante do Ceará, pela Copa do Nordeste. A partida acontece na próxima quarta-feira (9), na Ilha do Retiro, em jogo único que vale vaga na semifinal do torneio regional. Uma vitória sobre o Vozão pode servir também como um gás para a equipe rubro-negra, lanterna da Série A, em busca de uma arrancada para fugir do rebaixamento.

Atletas da base integrados ao profissional

Diante das baixas, a comissão técnica começou imediatamente a integrar jovens das categorias de base ao elenco profissional. Sete atletas das categorias de base do Leão da Ilha foram promovidos ao grupo principal e agora fazem parte das peças à disposição de Daniel Paulista. Já estão com o time profissional os zagueiros Riquelme (18) e Felype Gabriel (19), o lateral Rafinha (19), os volantes Dedé (19) e Adriel (18), além dos meias Jefinho (18) e Gago (20). A expectativa é de que os garotos tragam uma nova cara ao time e mais alternativas ao treinador.

Vale ressaltar que Riquelme e Gago vêm se destacando entre os "Leões da Base". Neste ano, o defensor foi eleito o melhor jogador na categoria Sub-19 da MadCup, torneio disputado e vencido pelo Leão na última semana, em Madri, na Espanha. Já o meia também foi eleito o craque da competição na edição do ano passado. Gago marcou seu primeiro gol como profissional no Campeonato Pernambucano deste ano, no empate em 1 a 1 diante do Decisão, na Ilha do Retiro, quando o Sport entrou em campo com uma equipe formada por atletas da base.

Outras saídas do elenco

Antes mesmo da lista de dispensas noticiada na quinta, o Sport já havia registrado outras saídas. O goleiro Thiago Couto foi emprestado ao Vitória até o fim da temporada, mas segue com vínculo com o Leão até 2027. Já os atacantes Arthur Sousa e Gustavo Maia também deixaram o clube. Arthur rescindiu o contrato em comum acordo no início de junho, enquanto Maia foi emprestado ao Criciúma até o fim do ano, com opção de compra. O vínculo com o Sport, no entanto, segue até dezembro de 2026.

Além deles, outros dois nomes já haviam saído dos planos rubro-negros antes mesmo da paralisação do Brasileirão: o lateral-direito Di Plácido e o atacante Lenny Lobato, que também deixaram o elenco recentemente.

O lateral-direito Matheus Alexandre também estava afastado do grupo, mas acabou sendo reintegrado pelo técnico Daniel Paulista.

Chegadas ao Sport para a sequência da temporada

Apesar das saídas, o Leão da Ilha também se reforçou. O goleiro Gabriel Vasconcelos, de 30 anos, chegou por empréstimo junto ao Vitória, com contrato até dezembro de 2025. Outro reforço é o volante Pedro Augusto, de 28 anos. Ex-Fortaleza, o jogador assinou contrato definitivo até o fim de 2026. Sem espaço sob comando de Juan Pablo Vojvoda, o meio-campista atuou apenas cinco vezes em 2025 antes de se transferir para o Rubro-Negro.

O Sport também acertou a chegada do lateral-esquerdo Kevyson, de 21 anos, que chega por empréstimo junto ao Santos até o final da Série A. O jovem defensor atuou em apenas três partidas pelo Peixe na temporada, todas vindo do banco de reservas, e busca mais oportunidades sob o comando de Daniel Paulista.

Eles não poderão jogar contra o Ceará, já que a reabertura da janela de transferências acontece apenas na quinta-feira, um dia após o confronto. O Sport ainda está no mercado em busca de peças para a sequência da temporada.

Próximo jogo



O Sport tem pela frente, como primeiro compromisso desde a pausa da Série A, a disputa das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será contra o Ceará, no dia 9 de julho (quarta-feira), às 21h30, na Ilha do Retiro.

Confira as peças disponíveis no elenco profissional do Sport para enfrentar o Ceará:

Caíque França (goleiro)



Hereda, Matheus Alexandre (lateral-direita)

Igor Cariús (lateral-esquerda)

Chico, João Silva, Rafael Thyere e Renzo (zaga)

Rivera, Zé Lucas, Sérgio Oliveira, Fabrício Dominguez, Lucas Lima e Hyoran (meio-campo)

Atencio, Carlos Alberto, Romarinho, Barletta, Gonçalo Paciência e Pablo (ataque)