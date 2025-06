De volta para casa: Joelinton visita CT do Sport e destaca carinho pelo clube

Atualmente o meia se encontra no Newcastle, da Inglaterra, onde foi campeão da Copa da Liga Inglesa recentemente e jogará a Champions League na próxima temporada

Pelo Sport, Joelinton tem sete gols, em 39 partidas (Marcelo Bandeira/ SCR)

Na última terça-feira (24), o Sport recebeu uma visita de peso em seu CT. O meia Joelinton, cria da base do Sport, foi ao Centro de Treinamento rever velhos amigos e manter a forma durante a pausa da temporada europeia.



Durante a passagem no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, Joelinton também concedeu entrevista a, onde comentou que treinar no CT entre as temporadas lhe traz sorte e também falou sobre o carinho que a torcida rubro-negra mantém com ele.

“Sempre que estou de férias, venho treinar aqui no Clube. Isso tem acontecido em todas as temporadas e tem me dado sorte. Estou muito feliz de voltar para casa, um lugar pelo qual tenho um carinho enorme”, disse Joelinton.

“Vi todas as mensagens e fiquei muito feliz. Sou muito grato a todos os torcedores que tiraram um tempo para me parabenizar. Me sinto muito orgulhoso de levar o nome de Pernambuco e de representar o Sport lá fora”, afirmou.

Pelo time principal do Sport, Joelinton atuava como atacante e começou a se destacar na Série A de 2014, onde marcou dois gols nos sete jogos finais da competição. Ao todo, pelo Leão da Ilha, o meia natural de Aliança, realizou 39 partidas, onde marcou sete gols. Em 2015 o time rubro-negro realizou a venda do craque para a equipe do Hoffenheim, da Alemanha, por R$ 5,45 milhões de reais.

O meia de 28 anos atualmente se encontra jogando no Newcastle, onde nesta temporada ganhou seu primeiro título com a camisa do time inglês, a Copa da Liga Inglesa. Já na Premier League, os Magpies terminaram na 5ª colocação e garantiram a vaga na Champions League 2025/2026.